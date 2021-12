CD&V Roeselare vaardigt vanaf januari vier nieuwe gezichten af

Naast de drie schepenen Griet Coppé, Marc Vanwalleghem en Dirk Lievens verlaat ook Rina Arteel de gemeenteraad. Dat betekent dus vier nieuwe raadsleden voor CD&V die vanaf januari 2022 de laatste drie jaar van de bestuursperiode zullen vervolmaken. We stellen ze kort even voor.

Stephanie Davidts

Stephanie Davidts wordt met haar 28 de jongste vertegenwoordiger voor CD&V in de gemeenteraad. Ze woont samen met Ward Tyberghien in de Kermisstraat. Ze werkt als stafmedewerker communicatie bij Beweging.net. “Ik ben aan politiek beginnen doen, omdat ik iets wil doen voor de jeugd in Roeselare. Sinds vijf jaar ben ik voorzitter van Jong CD&V in Roeselare en ik ben nog steeds actief in vzw Scouting Roeselare”, begint Stephanie te vertellen.

“Vaak hebben jongeren in mijn omgeving het gevoel niet echt gehoord te worden. Er zijn soms frustraties, zeker het laatste jaar met de coronapandemie. Die zijn niet altijd onterecht, er is de laatste maanden nu eenmaal veel onzekerheid. Ik wil naar hen luisteren, hun stem zijn in de raad en antwoorden proberen geven over waarom bepaalde beslissingen worden genomen.”

Toegankelijkheid

“Daarnaast vind ik verkeersveiligheid heel belangrijk. Iedereen zou met een gerust hart zijn kind naar school moeten kunnen sturen. Als fervente fietser moeten we blijvend aandacht hebben voor de zwakke weggebruiker, zonder direct zomaar de auto’s aan de kant te schuiven. Veilige fietspaden, maar ook toegankelijke voetpaden, daar wil ik verder op inzetten”, aldus Stephanie.

“Tot slot trek ik mij ook enorm aan van klimaat en duurzaamheid. Enerzijds door bijvoorbeeld extra groen te voorzien, zowel in de stad, de deelgemeenten als de stadsrandbossen. Tijdens corona hebben we die plekken nog meer weten te appreciëren en merken we hoe belangrijk die zijn. Maar anderzijds moeten we ook mensen die zelf actie willen ondernemen (door bijvoorbeeld hun huis te renoveren) ten volle ondersteunen.”

Thierry Bouckenooghe

Thierry Bouckenooghe (66) is de weduwnaar van Kathelijne Vandaele en getrouwd met Hilde Verbeke. Hij is de pa van Bert & Sofie en de pluspapa van Nele & Gert en Tom & Lies. Hij heeft al vier kleinkinderen. Thierry werkte heel zijn carrière bij de federale gerechtelijke politie. “Mijn politiek engagement is niet zomaar uit de lucht gevallen”, verduidelijkt Thierry.

“Als ‘trekker’ van het wijkcomité Groenpark had ik goesting om meer op het lokaal beleid te kunnen wegen. In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 werd ik gevraagd door verschillende partijen. Waarom geen nieuwe uitdaging aangaan? Het CD&V-programma gaf me dan het juiste gevoel en het was burgemeester Kris Declercq die me uiteindelijk over de streep trok.”

Investeren in wijken

“Covid-19 heeft het nogmaals bewezen dat de tijd rijp is om te geloven én te investeren in het feit dat buurt- en wijkcomités tot veel meer in staat zijn dan alleen maar die zomerse barbecue in te richten. Dat de tijd ook rijp is om ruimte te creëren voor ontmoeting, ontmoeting voor alle geëngageerde buurt- en wijkcomités met als doel: elkaar inspireren, elkaar leren kennen en elkaar versterken.”

“Ik heb 38 jaar veel voldoening gehaald uit de maatschappelijke rol die ik als politieman heb vervuld. Ik stond dicht bij de burger en kon voor iemand het verschil maken. Ik onthoud de heel verrijkende ervaring van mensen te hebben leren kennen uit alle milieus. Ik draag waardigheid en nieuwsgierigheid hoog in het vaandel. Ik wil aan gemeentepolitiek doen om samen te werken en dingen beter te maken voor mensen die elke dag hun best doen.”

Thomas Witdouck

Thomas Witdouck (34) woont op Schiervelde, Els is zijn vriendin. Hij behaalde een master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen en is nu aan de slag als leerkracht, voornamelijk in de VMS en het VTI in Roeselare. Daarnaast is hij actief als personal trainer bij ‘Beweeg en Herleef’.

“Sport is niet alleen mijn beroep, het is ook mijn passie. In mijn vrije tijd vind je mij ook nog in gymclub Flink en Fris. Daar doe ik aan acrobatische gymnastiek in competitie. In de wintervakanties geef ik vaak ski- en snowboardles bij Kazou.”

Politieke genen

Als zoon van Griet Coppé, die afscheid neemt als schepen, is hij opgegroeid te midden van de politiek. Zo heeft hij zelf ook de microbe te pakken gekregen. “Kritiek geven aan de zijlijn is niets voor mij. Vandaar de keuze om zelf ook aan politiek te doen. Om zelf iets te kunnen veranderen, aan de basis. Via mijn mama heb ik politiek altijd van dichtbij kunnen volgen. Het is heel leuk dat ik haar nu kan en mag opvolgen”, aldus Thomas.

“Politiek heeft vaak een negatieve bijklank. Daarom vind ik het belangrijk om steeds een positieve boodschap te proberen brengen. Wat niet wegneemt dat je af en toe kritisch moet zijn om zo samen een hoger niveau te bereiken.”

Sport en jeugd liggen hem het nauwst aan het hart. “Vooral vanuit mijn achtergrond als LO-leerkracht. De Roeselaarse sportclubs boomen, de uitdaging voor de stad is er om alle clubs een goede sportlocatie te kunnen geven. Daarnaast hoop ik alle mensen nog meer tot bewegen aan te zetten. Dit komt de mentale en fysieke gezondheid alleen maar ten goede.”

Peter Patteeuw

Peter Patteeuw is ook een van de nieuwkomers. De 52-jarige Rumbekenaar is getrouwd met Petra Rotsaert, met Lisa en Sarah hebben ze twee dochters. Beroepsmatig is hij aan de slag als aankoopmanager bij Motena. Mensen kennen hem daarnaast vooral van harmonie Sint-Cecilia in Rumbeke waar hij spelend lid en penningmeester is. Hij zet ook zijn schouders onder de jaarlijkse New Year Proms, een concert georganiseerd samen met de plaatselijke Gezinsbond. “Daarnaast ben ik ook nog voorzitter van de Sportraad, lid van petanqueclub Colora Roeselare en KAVR. Ik zit ook in de schoolraad van SBS De Vlieger”, somt Peter Patteeuw nog op.

Een bezige bij die vooral interesse heeft voor sport en cultuur. “Maar ook voor de sociale economie, dat komt door mijn vorige job toen ik aan de slag was bij maatwerkbedrijf Mariasteen.”

Nieuwe omgeving

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kwam hij voor het eerst op. “De gemeenteraad is voor mij een totaal nieuwe omgeving. Ik wil in de eerste instantie vertrouwd geraken met de werking ervan. Als raadslid wil ik luisteren naar wat er leeft bij de mensen en dit proberen mee te nemen bij het nemen van besluiten na een grondige voorbereiding in de commissies”, aldus Peter.

“Als geboren en getogen Rumbekenaar heb ik natuurlijk speciale aandacht voor wat er leeft in Rumbeke, maar uiteraard ook voor Roeselare in het algemeen. Het is een stad met tal van troeven. Aangenaam om te wonen, een bruisende shoppingstad, ruimte om te ondernemen, een goed draaiend verenigingsleven, kwaliteitsvol onderwijs, een ruim aanbod voor ontspanning…”

