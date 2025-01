“Bijzonder misnoegd door de maand vertraging”: Ook in Koekelare is nieuwe gemeenteraad nu officieel een feit

Er kwam overweldigend veel publiek opdagen voor de installatievergadering van de nieuwe raad en om de eedafleggingen bij te wonen. Normaal had deze in december al moeten plaatsvinden, maar door een klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen volgde de installatievergadering pas afgelopen maandagavond. “En laat ons nu deze bladzijde omslaan en constructief samenwerken.”

Voorzitter Kelly Tanghe opende de zitting en vroeg om twee minuten stilte ter nagedachtenis aan de recent overleden politici Willy Demuynck en Urbain Scharmin. De installatievergadering kon na een maand vertraging eindelijk doorgaan nadat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen definitief geldig had verklaard, zonder wijzigingen in zetelverdeling of volgorde van de verkozenen.

De 19 raadsleden legden de eed af. Onder hen waren Patrick Lansens (Vooruit), de schepenen Dirk Ampoorter (Vooruit), Jan Lievens (Voor Koekelare), Stijn Ramboer (Vooruit) en Joke Verhelst (Voor Koekelare), evenals de andere raadsleden van Vooruit, team8680, Voor Koekelare en een raadslid van Vlaams Belang.

“De valse beschuldigingen hadden geen grond”

Vervolgens werden de fracties en de rangorde van de gemeenteraadsleden bepaald. Kelly Tanghe blijft na 12 jaar voorzitter en Joke Verhelst werd verkozen tot voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). De zetelverdeling binnen het BCSD werd bepaald op basis van het aantal zetels dat elke lijst in de OCMW-raad heeft: Vooruit kreeg drie zetels, team8680 twee en Voor Koekelare een. De verkozen leden, Anne Marie Spriet, Rik Dubois, Stijn Metsu, Melissa Buffel, Kristof Follet en Eefje Vanteghem, legden onmiddellijk de eed af.

Eric Huyghe bedankt voor jarenlange inzet

Dirck Devreker, Joan Deceur en Tom Pollentier werden benoemd als politieraadsleden. Na de plechtigheden vroeg Sam Dewulf het woord en bedankte Eric Huyghe voor zijn jarenlange inzet en verwees naar de eerder ingediende klachten bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarbij hij stelde dat er onfrisse zaken gebeurd waren. “Er zijn geen bewijzen voor de aantijgingen. De valse beschuldigingen hadden geen grond”, repliceert Patrick Lansens, die team8680 als slechte verliezers beschouwde. Tom Pollentier: “De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft geen inhoudelijke uitspraak gedaan en dat betreur ik. Laat ons de bladzijde omslaan en in de komende legislatuur op een constructieve en respectvolle manier samenwerken.”

