Bestuur wil inzetten op dagverzorgings- en dienstencentrum: “Mogelijk geen enkele kamer in nieuw gebouw”

De kans bestaat dat er in het nieuwe woonzorgcentrum in Langemark geen enkele kamer wordt voorzien. Het huidige bestuur wil vooral inzetten op een dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum, tot ergernis van oppositiepartij CD&V. “Leegstaande kamers in ons woonzorgcentrum zou pas echt de financiële doodsteek zijn voor onze gemeente”, aldus burgemeester Dominique Cool (N-VA)

Al sinds het aantreden van het nieuwe gemeentebestuur is het de vraag wat de meerderheid van plan is met het nieuwe gebouw op de zorgcampus. Doris Dereyne (CD&V) hoorde de burgemeester tijdens een recente speech een tipje van de sluier lichten. “Heb ik goed gehoord in jouw speech tijdens de eerstesteenlegging van De Wildertuin dat er in het nieuwe gebouw op de zorgcampus alleen een dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum komt, en géén kamers?”, vroeg Doris Dereyne (CD&V) op de gemeenteraad van maandag.

Eerder kamers laten vallen

“Het is zo dat wij met de architect een aantal alternatieven besproken hebben die zullen becijferd worden”, antwoordde burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Dat laat op zich wachten door ziektes bij de architect. We hadden eigenlijk verwacht dat we die ramingen al zouden hebben om finaal een keuze te maken. Het is wel zo dat we vooral denken in de richting van het dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum bij de uitbreiding van de zorgcampus. We denken er dus eerder aan om kamers te laten vallen in plaats van te besparen op het dagverzorgingscentrum of dienstencentrum.”

“Geen enkele kamer dan?”, vroeg Doris Dereyne nog.

“Dat is goed mogelijk, ja”, antwoordde de burgemeester.

Zonder stem

“Ik kan daar nu niet op reageren, want ik heb geen stem. Maar op de volgende gemeenteraad wil ik daar zeker mijn gedacht over zeggen”, fluisterde Marleen Soete, die als voormalig schepen van Sociale Zaken het dossier opvolgt voor CD&V.

“Laat ons dan meteen wachten tot we de ramingen zien”, vervolgde Cool. “We hebben gezegd dat we 4 miljoen zouden investeren, en dat voor een project dat ooit begonnen is met een prijskaartje van 3,5 miljoen euro. Maar geen 6 miljoen, dus zal er daar ergens moeten bespaard worden.”

Geen raming

Lieven Vanbelleghem (CD&V) wilde daar toch op reageren. “Dat is nu de tweede keer dat er publiekelijk zaken verteld worden waarvan er nog geen raming is en waarvan dus ook nog niet geweten is hoeveel het zal kosten. Van de kerk in Bikschote was dat ook zo. Eigenlijk is dat toch wel straf dat er zaken publiekelijk de lucht ingegooid worden.”

Vooruitziend

“Wij zeggen waar we voor staan en dat is dat het dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum prioritair zijn”, verweerde Dominique Cool zich. “Dat is een keuze die je maakt. De keuze die we maken in de ouderenzorg is dat het kwalitatieve interessanter is dan het kwantitatieve. Wij denken dat er vooral een grote leemte is in het dagverzorgingscentrum. We zien daar een stijgende druk naar ruimte. Trouwens, hadden jullie x-aantal jaar geleden een klein beetje vooruitziend geweest en fundaties gemaakt onder het huidige woonzorgcentrum zodanig dat je het gebouw gewoon één verdieping kon optrekken, dan kon dat op vandaag veel goedkoper. Wat wij willen doen, is een nieuw gebouw zetten waar je eventueel later verder nog in kan investeren.”

Financiële doodsteek

“We wisten wel dat je geen voorstander was van het nieuwe woonzorgcentrum en het is heel jammer dat je die kamers laat vallen. Ik hoop dat je later niet van rusthuis naar rusthuis zal moeten omdat er geen plaats is in Langemark”, stak Dereyne haar teleurstelling niet onder stoelen of banken.

“Dat is in de toekomst kijken”, reageerde Dominique Cool. “Ik hoop vooral dat we in de toekomst geen lege kamers hebben, want dat zou echt de financiële doodsteek zijn van de gemeente. Dan heb ik liever een klein woonzorgcentrum dat behapbaar is dan een heel groot mastodont waar – wie weet – over een paar jaar de aasgieren gaan op zitten om het zo snel mogelijk over te nemen. Als ik kijk naar onze buurgemeenten Zonnebeke, Ieper, Houthulst… Allemaal hebben ze geen eigen woonzorgcentrum. Stel dat wij over een aantal jaar verplicht worden om te fusioneren, dan zal het wzc als eerste afgestoten worden naar de privé. Jullie zeggen nu dat we keihard moeten investeren in iets waarover we misschien over een paar jaar geen voogdij meer zullen hebben. Dat snap ik echt niet.”