Bestuur komt met tienpuntenplan voor energiekosten: “Met gerommel in de marge zullen we er niet geraken”

Volgens een prognose van het gemeentebestuur kunnen de energiekosten voor verlichting en verwarming van de openbare gebouwen in 2023 tot 500.000 euro meer bedragen dan voorzien. De openbare verlichting zou 200.000 euro meer kosten. Het bestuur komt noodgedwongen met een tienpuntenplan.

Bovenop die energiekosten komt het effect van de indexsprongen ten gevolge van de inflatie door de gestegen energiekosten. “Die zouden tegen het einde van de beheers- en beleidscyclus, in 2025 dus, een extra uitgave voor het personeel van 1,2 miljoen euro vergen”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). Het budget komt dus onder zware druk te staan.

“Daarom hebben we al belangrijke stappen ondernomen. Zo werd het dak van de sporthal geïsoleerd, net als het dak van de kantine van SK Eernegem, en werd het oude gemeentehuis in Ichtegem gesloten. Er zijn ook een aantal projecten in uitvoering, zoals de renovatie van de school ‘t Mozaïek en de bouw van de jeugdsite, waarbij men rekening houdt met energiebesparende maatregelen. Ook de verledding van de openbare verlichting (energiezuinige ledlampen installeren, red.) heeft een positieve impact op de kosten, en daar gaan we dus een tandje moeten bijsteken. Daarnaast lanceren we een tienpuntenplan.”

Meer dan sensibiliseren

“Een eerste punt bestaat erin om de bevolking te sensibiliseren en informeren”, zegt bevoegd schepen Celesta Muylle (W. I. T.). “We zullen een aantal energiebesparende tips aanreiken. Ook de eigen medewerkers zullen gesensibiliseerd worden om energiebesparende maatregelen toe te passen, net als de gebruikers van de openbare gebouwen, zoals verenigingen.”

“Ook wat de openbare verlichting betreft voorzien we maatregelen. De lichten worden een uur eerder gedoofd, om 23 uur, en ook op zondagavond gaat het licht uit. Ook de kerstverlichting zal minder lang branden.”

“We plannen om zonnepanelen te installeren op het dak van de sporthal en op gebouwen van de technische dienst. Voorts gaan we verwarmingsinstallaties beter afstemmen op de noden van de gebruikers en de verwarming in de kantoren instellen op 19°C. De temperatuur van het douchewater zal verminderd worden tot 35°C. Er zal ook worden nagegaan of oudere installaties niet kunnen vervangen worden door energiezuinige verwarmingstoestellen. Verledding van de openbare gebouwen vormt een negende actiepunt. Het plaatsen van timers op grote verbruikers, zoals het digitale infobord, is het laatste concrete actiepunt.”

“De openbare verlichting wordt beperkt en op kantoor wordt het 19 graden”

“Met het schrappen van investeringen om het budget onder controle te houden wil ik voorzichtig zijn”, zegt burgemeester Cobbaert nog. “Investeringen zijn eenmalig, en het uitstellen of schrappen van investeringen zal de gestegen recurrente werkingskosten niet compenseren op de totaliteit van het budget.”

“Het wordt dus een zeer zware opdracht om met de gestegen energiekosten en indexsprongen rekening te houden. Met een beetje gerommel in de marge zullen we er niet geraken.”

