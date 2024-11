Bert Maertens (N-VA): “STIP+ zal een coalitie vormen met Vlaams Belang”; STIP+ ontkent, maar gaat donderdag opnieuw met VB om tafel

Het initiatiefrecht van N-VA in Izegem loopt vanavond ten einde, vanaf woensdag 13 november is het de beurt aan Vlaams Belang om een oplossing te proberen te forceren. Huidig burgemeester Bert Maertens (N-VA) ging met iedereen om tafel, maar behalve praten kon hij niet veel uitrichten. Er bestaat immers een voordrachtsakte getekend door STIP+ en Vlaams Belang. Een partij mag er maar eentje laten ondertekenen en STIP+ is altijd nodig om aan een meerderheid te geraken. Vlaams Belang kan als mede-ondertekenaar de akte vanaf morgen indienen, maar dan zal de partij van kopman Sam Weyts wel de zekerheid moeten hebben dat alle (verkozen) STIP+ers ook mee stappen in het verhaal. Een verkiezing van de schepenen in de gemeenteraad behoort nog tot de mogelijkheden als er geen akte wordt ingediend. Maar Bert Maertens concludeert na de onderhandelingen dat STIP+ alsnog in zee zal gaan met Vlaams Belang. Iets wat men bij STIP+ ontkent, maar donderdag zit men wel opnieuw om tafel met Vlaams Belang, dat nu het initiatiefrecht heeft.

Burgemeester Bert Maertens had op voorhand gezegd niet over de gesprekken met de andere partijen te communiceren, hij zei wel duidelijkheid te scheppen op het einde van zijn termijn van het initiatiefrecht. En zover zijn we nu. “De afgelopen twee weken heb ik, oprecht en in alle openheid met STIP+lijsttrekker Kurt Grymonprez, gepoogd om een coalitie met STIP+ en N-VA op de been te brengen. Ik had de vaste wil om te slagen, omdat ik ervan overtuigd ben dat een meerderheid met de winnaar van de verkiezingen samen met de ervaring en deskundigheid van de N-VA het beste is voor Izegem en de Izegemnaars. Helaas was zelfs een ultiem voorstel, waarbij de N-VA veel minder kreeg dan we correct berekend recht op hebben, nog altijd onvoldoende. Ik leid daaruit af dat het eigenlijk nooit de bedoeling was om een akkoord te sluiten met de N-VA. Ze willen gewoon doorzetten met hun plan om met het Vlaams Belang te besturen. Dat bevestigde de voorzitter van Stip+, Dominique Stove, overigens zelf al in De Standaard”, vertelt Bert Maertens.

“We zien nu wie echt baas is bij STIP+, dat is niet lijsttrekker Kurt Grymonprez, maar voorzitter Dominique Stove” (Bert Maertens, N-VA)

Bert Maertens voerde de afgelopen twee weken gesprekken met alle Izegemse politieke partijen. “Dat waren goede gesprekken, waaruit snel bleek dat een ruime, standvastige bestuursmeerderheid, voor Izegem en de Izegemnaars de enige juiste keuze is. Er is al van lang voor de verkiezingen door STIP+ gekozen voor een felle en persoonlijke strijd tegen mij en mijn partij. Dat uit zich helaas nog steeds op straat en op sociale media. Die polarisering is echt slecht voor het samenleven in onze stad en wil ik zo snel mogelijk stoppen. Daarvoor is een ruime bestuurscoalitie nodig”, stelt Maertens. “Ik beoogde zo’n ruime meerderheid, met STIP+, N-VA en CD&V, om onze inwoners opnieuw te verenigen. Als je de gemeenteraadszetels in verhouding neemt, dan mocht STIP+ aanspraak maken op de burgemeester en anderhalf schepenmandaat. Ik heb, om STIP+ maximaal tegemoet te komen, het voorstel gedaan dat de N-VA het met een schepenmandaat minder zou doen dan wij eigenlijk recht op hebben, zodat STIP+ naast de burgemeester ook 2,5 schepenmandaten kreeg. Zelfs dát kreeg gisteren een grote onvoldoende van Kurt Grymonprez. Niet te geloven. Maar als ik dan de verklaring van hun voorzitter Dominique Stove lees, dat ze toch willen doorgaan met het Vlaams Belang, dan weet je wat hun intenties echt waren en wie de echte baas is bij STIP+. Dat is niet de toekomstige burgemeester Kurt Grymonprez, maar voorzitter Stove. Die man is overigens naar verluidt niet eens gedomicilieerd in Izegem. Onwaarschijnlijk dat al die STIP+-verkozenen blijkbaar zomaar meegaan in zijn verhaal met het Vlaams Belang. Ten koste van goed bestuur voor onze stad en onze inwoners. Zo spijtig.”

N-VA gaat uit van een stek in de oppositie, na twaalf jaar de stad te hebben bestuurd. “We gaan de voornemens van de nieuwe meerderheid vlijmscherp beoordelen. Tegelijk gaan we ons ook vanuit de oppositie blijven inzetten voor Izegem en de Izegemnaars, dat spreekt voor zich. Met constructieve voorstellen die het leven in onze stad nog verbeteren”, besluit Bert Maertens.

Voorzitter Dominique Stove had in een post op sociale media al de mogelijkheden voor zijn partij overlopen. Dat hij niet in Izegem woont, hoeft zijn voorzitterschap niet in de weg te staan. “Ik vind dat ook een flauwe opmerking, ik betaal hier wel meer dan voldoende belastingen.” Enkel wie op de lijst staat en een mandaat uitoefent moet in de stad huizen. Hij is het ook niet eens met de rekenwijze die de zittend burgemeester hanteert. CD&V en N-VA klitten zich aan elkaar vast en komen zo aan 11 zetels tegenover 10 voor STIP+. Maar voor STIP+ hoeft CD&V niet in een coalitie, want met 18 zetels op 29 (STIP+ 10, N-VA 8) heeft men al een ruime meerderheid. Door een half schepenmandaat af te staan, zou STIP+ ook drie jaar lang geen meerderheid hebben binnen het Schepencollege. “Wij hebben de verkiezingen gewonnen, ze kunnen toch niet verwachten dat wij de meerderheid in het College zouden opgeven, omdat zijn CD&V mee aan boord halen.”

Het vertrouwen tussen alle partijen is danig verdwenen, enkel tussen STIP+ en Vlaams Belang lijkt dat nog overeind te blijven. Een doorbraak is nog niet voor morgen. “We zitten donderdag samen met Vlaams Belang. Na hetgeen gebeurd is, moeten we nog wat zaken afstemmen.” Enkele STIP+ers zouden bedreigingen ontvangen hebben, Vlaams Belang diende daarop ook klacht in, er volgde ook een protestactie door Vlaams Belang.

Maar alle opties blijven ook open. Ook een stemming in de gemeenteraad, waarbij er door STIP+ en de andere partijen afspraken gemaakt worden, hoort nog tot de mogelijkheden. “We wachten eigenlijk nog op de officiële uitnodiging, maar in principe zouden we dus donderdag met Vlaams Belang gaan praten. We gaan open naar dat gesprek toe. Het is ondertussen wat rustiger geworden, het klopt dat bij ons wat mensen met bezorgdheden zaten. Maar wat daar uit de bus zal komen, dat zal moeten blijken”, bevestigt lijsttrekker Kurt Grymonprez.