Arthur De Brabander is nieuw gemeenteraadslid: “Zo’n kans moet je met beide handen grijpen”

Donderdagavond legde Arthur De Brabander (22) tijdens de gemeenteraad de eed af als nieuw raadslid. Hij vervangt er Marjan Lootens. De student agro- en biotechnologie wil de komende jaren vooral inzetten op landbouw en jeugd, zijn favoriete thema’s.

Vier jaar geleden zette De Brabander zijn eerste stappen in de politiek door lokaal op te komen voor CD&V in Beernem. De fractie zette toen sterk in op verjonging en hij wist meteen stemmen te winnen, 420 om precies te zijn. “Toch heb ik toen niet echt een rol opgenomen. Aanvankelijk zou ik in het bijzonder comité zetelen, maar dat ging uiteindelijk niet door. Nu krijg ik de kans om wel een zetel op te nemen, en dat doe ik met veel plezier.”

Combineren

De Brabander kreeg de lokale politiek met de paplepel in, want naast zijn moeder was ook zijn grootvader politiek actief voor CD&V. De keuze voor een partij was dan ook snel gemaakt. “Met mijn achtergrond in de landbouw leun ik daar het sterkst tegenaan. Bovendien zaten ook mijn familieleden in die partij.”

Vooral het landbouwaspect boeit de jonge mandataris heel erg. “Ik wil graag het melkveebedrijf van mijn ouders overnemen en sta elke dag met mijn voeten in de sector. Ik wil de landbouw echt betrekken in mijn werk in de politiek. Liefst blijf ik ook lokaal actief, want daar heb je meeste impact en kan ik het werk combineren met de boerderij.”

“Ik wil de landbouw betrekken in mijn werk in de politiek”

Door het verleden van zijn familie reageerden de familieleden erg trots toen bekend raakte dat de 22-jarige student de eed zou afleggen. “Als je zo een kans krijgt, moet je die met beide handen grijpen. Ik zal de komende weken veel tijd investeren om me in te lezen in de verschillende dossiers die lopen. Zo hoop ik mijn stempel te drukken.”

Dat CD&V hem in 2018 de kans gaf om lokaal op te komen, maakt deel uit van een verjongingsprocedure waar de christendemocraten mee bezig zijn. “Zeker met het oog op 2024 wil onze partij jongeren de kans geven om op te komen. We hopen daarmee over twee jaar het verschil te maken”, besluit De Brabander ambitieus.

(AHV/foto DC)