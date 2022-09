Anne-Sophie Verschoore volgt overleden schepen Jacques Goemaere op in gemeenteraad Oostrozebeke

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting van donderdag 1 september werd raadslid Anne-Sophie Verschoore aangesteld als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in opvolging van de recent overleden schepen Jacques Goemaere.

Na het onderzoek van de geloofsbrieven mocht zij de eed afleggen. Zij neemt hiermee de bevoegdheden van de betreurde schepen Jacques Goemaere over. Die bevoegdheden zijn niet min. Het gaat om afvalbeleid en reiniging, begraafplaatsen, cultuur, huisvesting, maatschappelijk werk als voorzitter bijzonder comité sociale dienst, markten, onderwijs en sociale woning bouw.

Tegenstand

De oppositie Inspraak-nu was via haar voorzitster Marleen Lefebre helemaal niet mals voor deze aanstelling die zij liever niet zag gebeuren. Zij argumenteerde dat de aanstelling van schepen Anne-Sophie beter niet was gebeurd omdat dit niet de keuze is van de bevolking. Zij zou niet het vereiste aantal stemmen hebben behaald tegenover andere raadsleden. Zij had het over een gemiste kans.

Burgemeester Luc Derudder weerlegde de argumentatie van raadslid Marleen Lefebre en verduidelijkte dat in samenspraak met de familie gewacht werd tot het duidelijk werd wat er met schepen Goemaere zou gebeuren. Toen de man kwam te overlijden stond de gemeente voor een compleet andere situatie.

“Na het overlijden van Jacques Goemaere hebben we beslist om tot een vervanging over te gaan gezien de andere schepenen al een goed gevulde agenda van bevoegdheden hadden leek het niet wijs om die mensen met nog meer bevoegdheden op te zadelen.”

(JC)