Aanlegsteiger voor bootjes in Roeselaars Geitepark krijgt pop-up zomerbar

Er komt een pop-up horecagelegenheid aan de aanlegsteiger voor bootjes in het Geitepark. Die zomerbar moet de beleving nog een pak verhogen. De bar zal enkel overdag open zijn, wat de overlast zoveel als mogelijk moet beperken.

Is er een aanvraag ingediend voor een pop-up komende zomer in het Geitepark, dat vroeg Filip Deforche (Vlaams Belang) op de gemeenteraad van maandagavond. “De lente is in het land en dat zullen we geweten hebben. We vernemen dat een aanvraag voor een pop-up zou ingediend zijn voor een terrasuitbating van 150 m2 in het Sint-Sebastiaanspark in Roeselare. Het zou de bedoeling zijn dat deze pop-up-horeca de deuren opent op 15/07 en openblijft tot 15/09. De terrasuitbating zou zijn plaats krijgen aan de steiger in het Geitepark.”

Overlast

“Het spreekt vanzelf dat dit heel wat vragen oproept: het Sint-Sebastiaanspark is een plaats waar de mensen wandelen, van de rust en de stilte genieten. Kloppen de geruchten dat de stad Roeselare voor deze pop-up haar toestemming heeft gegeven, met welke openingsuren? Hoe zal de rust voor de omwonenden en de parkbezoekers – dikwijls met héél kleine kinderen die er komen genieten van de vogels en het speelpleintje – verzekerd worden? Zal er extra toezicht zijn, vooral tijdens valavond en ’s nachts als er kan gevreesd worden voor overlast voor de omwonenden, en hoe worden die op de hoogte gebracht?”

Schepen Matthijs Samyn (CD&V): “In het bestuursakkoord is voorzien dat we in het Sint-Sebastiaanspark een recreatieve zone aanleggen waar botenrecreatie mogelijk is. Deze horecagelegenheid sluit daar perfect bij aan. Al in 2020 en 2021 werd aan de kant tussen de Weststraat en de Diksmuidsesteenweg al een aanlegsteiger met bootjes geïnstalleerd. Met succes, want we bereikten zo al 1.898 deelnemers, waarvan 650 kinderen en 310 mensen die niet van Roeselare afkomstig zijn.”

Gezinsvriendelijk

“Dit toont dat het een hotspot is voor een bredere doelgroep. In 2023 wordt de zone rondom de steiger heraangelegd. Alles wordt zo goed als mogelijk geïntegreerd binnen de bestaande omgeving. Om de beleving zoveel als mogelijk te verhogen, voorzien we een pop-up horecagelegenheid. We zijn nog op zoek naar een uitbater. Die zal ook de uitbating van de bootjes op zich nemen. Het concept van de bar moet zich richten op gezinnen met kinderen. De bar sluit om 20 uur ’s avonds, er kan enkel achtergrondmuziek spelen en er mogen geen sterke dranken geserveerd worden. Als stad engageren we ons om extra toezicht te voorzien via gemeenschapswachten of nachtbewaking. De overlast wordt minimaal, het belooft een hotspot te worden waar iedereen kan genieten.”