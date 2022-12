Gemeente De Haan past reglement begraafplaatsen aan

Het huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen in de gemeente De Haan werd geactualiseerd. Hierdoor zullen vanaf januari onder meer urnen kunnen bijgezet worden in bestaande graven.

Het huishoudelijk reglement voor de vier openbare begraafplaatsen in De Haan, dateert van 2011 en was aan vernieuwing toe. In de herziening werd rekening gehouden met de beperkte plaats op de begraafplaatsen, maar ook met de nieuwe milieunormen. In het aangepaste reglement is het onder meer mogelijk om op aanvraag bestaande concessies om te vormen, zodat er maximaal drie extra personen kunnen worden bijgeplaatst. Daarnaast wordt het verlenen van de concessies vóór een overlijden strikter gereglementeerd: voortaan kan je op voorhand nog maar maximaal één plaats reserveren. Voor grafkelders en niet-inwoners is vooraf een concessie aanvragen niet langer mogelijk. “Er zal ook minder streng worden gekeken naar de uniformiteit van letters en cijfers op de platen van het urnenveld en het columbarium. Door het verbod op het gebruik van pesticiden en omdat de grond en de beplanting bij de graven vaak onvoldoende onderhouden worden, gaat de voorkeur naar een ‘kopstuk’, zonder grafplaat. Zo kan er meer gras ingezaaid worden rond de graven. Paden die stuk zijn, zullen steeds vaker weggenomen worden en vervangen door gras”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe.

Gedeeltelijke oplossing

Op de kerkhoven van Vlissegem en Klemskerke kan wie geen perceel gereserveerd heeft, al jaren niet meer begraven worden. Toch vragen mensen die een band hebben met die dorpen, nog steeds om er begraven te mogen worden. Door de mogelijkheid te bieden dat drie personen extra bijgezet kunnen worden in bestaande graven, wordt nu al een gedeeltelijke oplossing geboden. “We gaan echter nog verder”, zegt burgemeester Vandaele. “Voor het kerkhof van Vlissegem, dat in het beschermd dorpsgezicht is opgenomen, maken we een erfgoedplan. We brengen alles in kaart en er wordt ook informatie aangeplakt op het kerkhof. Mensen krijgen de kans om een al vervallen concessie toch te verlengen. Op dat ogenblik kunnen urnen van bloed- of aanverwanten worden bijgezet. De concessies die niet verlengd worden, beschouwen wij als definitief vervallen. Die graven kunnen op termijn worden weggenomen en zo ontstaat er ruimte voor mensen die alsnog in Vlissegem begraven willen worden. Dat is een werk van lange adem, maar als het lukt voor Vlissegem, doen we het later ook voor Klemskerke.” Tot slot worden ook de tarieven verhoogd voor mensen die niet in De Haan wonen maar er toch begraven willen worden. “Wij hebben immers de goedkoopste tarieven van de streek”, besluit Vandaele. Het nieuwe reglement treedt op 1 januari in voege. (WK)