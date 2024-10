Fleur De Buck kondigt haar afscheid aan in een poëtische speech tijdens de gemeenteraad van Harelbeke: “Belang Harelbekenaar altijd prioriteit!”

Tijdens de gemeenteraad van Harelbeke op 21 oktober, hield Fleur De Buck een emotionele afscheidsspeech waarmee ze officieel haar vertrek uit de Harelbeekse politiek aankondigde. De Buck, die bijna tien jaar gemeenteraadslid was, begon haar politieke carrière bij N-VA, maar besloot in februari 2019 als onafhankelijke verder te zetelen. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 kwam ze niet meer op, wat meteen ook haar politieke afscheid betekende.

In haar speech gebruikte De Buck een krachtige metafoor van de vier seizoenen om haar visie op de recente verkiezingsresultaten en de politieke toekomst van Harelbeke te schetsen. Ze startte met een verwijzing naar de lente, een seizoen dat volgens haar symbool staat voor heropleving en groei. De Buck gebruikte deze metafoor om het succes van Vlaams Belang te omschrijven. “De lente deed haar intrede voor Vlaams Belang, want net zoals dieren die dan uit hun winterslaap terugkeren en de bloemknoppen die beginnen uit te lopen, halen zij gestaag en ontluikend een extra zetel binnen,” klonk het.

Zomer

Daarna bracht ze de zomer in beeld als een periode van kracht en energie, verwijzend naar de sterke prestatie van Team Harelbeke, die een absolute meerderheid behaalde. “Na de lente volgt de zomer, en – oh – wat werd het een ware hittegolf voor Team Harelbeke! Een helderblauwe lucht met een oranje, gele zon die straalt als nooit tevoren,” zei ze enthousiast. De symboliek van de zomer was voor haar een weerspiegeling van de energie en dynamiek die de partij toonde tijdens de verkiezingen.

De herfst, een seizoen van verandering en introspectie, symboliseerde voor De Buck de toekomst van het kartel Vooruit/Groen. “De herfst kwam helaas voor het bestaande kartel Vooruit/Groen, wiens gevestigde bomen en paden nu een mystieke melancholie ademen, waar de aftakkingen hun bladeren loslaten en dwarrelen in de wind.” Dit beeld onderstreepte volgens haar de uitdagingen waar deze partijen voor staan.

Winter

Ten slotte verwees De Buck naar de winter, het seizoen van kou en beproeving, om de positie van N-VA te beschrijven, de partij waarmee ze oorspronkelijk haar politieke carrière startte. “Een lagedrukgebied naderde en bracht een winterse koude voor N-VA, die schaatsend op glad ijs zich een weg baande door het gekende patroon doch met een beperkt mistig zicht op de toenemende scheuren in het oppervlak,” verwoordde ze scherp.

Haar speech, een poëtische terugblik op haar politieke parcours en een symbolische analyse van de verkiezingsresultaten, werd gekenmerkt door een diepe persoonlijke touch. De Buck bedankte haar collega’s en voorzitter Rita Beyaert voor hun jarenlange samenwerking en sloot af met een warme boodschap aan alle partijen. “Ik wens de komende bestuursploeg en oppositie tonnen succes, goede moed en daadkracht toe, waar het belang van de Harelbekenaar ten allen tijde prioriteit nummer 1 is.”

Tien jaar gemeenteraadslid

Met haar afscheid laat Fleur De Buck een politiek mandaat van bijna tien jaar achter zich, waarbij ze zowel binnen als buiten de N-VA heeft gestreden voor de belangen van de Harelbekenaren. Haar beslissing om niet opnieuw op te komen met de verkiezingen van 2024 markeerde het einde van een decennium vol politieke ervaringen, waarvan ze zelf aangaf enorm veel te hebben geleerd. “Toi toi, merci en tot weerziens, collega’s!” was haar afsluitende boodschap.