Eddy Lust (65) ambieert tweede ambtstermijn als burgemeester van Menen: “Een legislatuur is te kort”

Op de nieuwjaarsreceptie van Open VLD Menen afgelopen weekend kondigde huidig burgemeester Eddy Lust (65) aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen. “Door de corona- en energiecrisis er niet ten volle kunnen van genieten.”

The word is out. Eddy Lust hoopt zijn burgemeesterssjerp nog zes jaar te mogen dragen. Na vier jaar dienst hakte hij de knoop door en maakte hij het nieuws bekend op de nieuwjaarsreceptie van de lokale afdeling van de Open VLD. “Ik stel me ter beschikking van de partij, die zal dan wel bepalen wat er met mij zal gebeuren. Maar natuurlijk wil ik mijn verantwoordelijkheid opnemen en volgende legislatuur mijn uiterste best doen. Ik kom te graag onder de mensen om nu te stoppen”, vertelt hij.

Geen evidente keuze

Kwatongen beweerden in de nasleep van de verkiezingen van 2018 – waarbij huidige oppositiepartij CD&V ondanks de meeste stemmen aan de kant werd geschoven – dat de intussen 65-jarige Lust op zijn retour nog zes jaar politiek wou uitbollen als burgervader. Allerminst waar, meent hij, maar toch was het geen evidente keuze om voor nog eens zes jaar te gaan. “Na één jaar kwam de coronacrisis op mijn weg, waardoor ik meer crisismanager dan burgemeester was. Toen die voorbij was kwam de energiecrisis. Daardoor heb ik er niet ten volle van kunnen genieten.”

Met daarbij nog eens de problemen binnen de politiezone, de verzurende maatschappij en de persoonlijke aanvallen op sociale media was het niet altijd even makkelijk. “Ik heb me op een gegeven moment afgevraagd of ik het wel nog aankon, zowel mentaal als fysiek. De verantwoordelijkheid en uitdaging voor een burgemeester is immens – de uitdagingen tijdens de crisissen waren er bovendien die je in een gewone legislatuur niet meemaakt”, aldus Lust.

Goed en hard werk

De goesting is nu groot om voort te doen. “Na vier jaar aan het roer voel ik me goed in mijn rol als coach die alles in goede banen leidt, maar één legislatuur is te kort. We werken goed en hard. 11.168.611 subsidies – een record – haalden we al binnen, we plantten nog nooit zoveel bomen, met onder meer de Bramier maken we ruimte voor ondernemen, waar in het begin van de legislatuur 23 procent van de voetpaden dienden te worden heraangelegd zijn dat er nu nog 17 procent, het Applauws, Park Ter Walle, de Sint-Franciscuskerk, gebouwen voor jeugdverenigingen”, zit Lust nog maar aan het begin van zijn opsomming.

Veel van die zaken werden opgestart in de vorige legislatuur, veel zaken worden nu opgestart. Lust haalde het al aan: zes jaar is te kort. Met welke coalitie de volgende legislatuur zal zijn, is koffiedik kijken. De huidige meerderheid – met ook Vooruit en N-VA – profileerde zich als Team 8930, maar mocht dat niet zo doen via de officiële kanalen.

Andere partijnaam?

Of de drie partijen samen naar de stembus trekken? “Daarover is nog niet gesproken. Het zou mooi zijn, maar of het ook mogelijk is? Sowieso denk ik dat er veel partijen niet onder de partijnaam zullen opkomen. Als het van mij afhangt, kiezen wij niet voor Open VLD – maar dat is niet mijn beslissing. De weggevallen stemplicht en de partij met het meest aantal stemmen die aan zet is zal veel veranderen. We zullen moeten zien of we het vertrouwen van de inwoners hebben gewonnen.”