“Dit is een unieke kans”: Koen Opsomer (team harelbeke) is nieuwe schepen

Koen Opsomer (54) uit Bavikhove is sinds kort schepen in Harelbeke. Met 1.218 voorkeurstemmen neemt hij de bevoegdheden mobiliteit, openbare werken en woonbeleid op zich. Hij combineert zijn nieuwe mandaat met een halftijdse job als leerkracht aan het Guldensporencollege.

Koen is geen onbekende in het Harelbeekse verenigingsleven. Als oud-leider van Chiro Bavikhove en actief lid van vzw ’t Chiroheem is hij altijd al geëngageerd. Ook zijn politieke engagement begon vanuit een sterke vriendenband. “Team Harelbeke is eigenlijk geboren op skivakantie”, vertelt Koen. “Het begon als een losse groep vrienden, waaronder Wouter Bouckaert, Stijn Soetaert, Hannes Byttebier en Francis Pattyn. Hoewel er toen nog sprake was van afzonderlijke partijen, zoals CD&V en Open Vld, hadden we al snel door dat we inhoudelijk en persoonlijk sterk op één lijn zaten.”

Koen zette zijn eerst stappen in de politiek evenwel al met de verkiezingen in 2018. “Ik kom uit een CD&V-nest en sympathiseer met de diplomatische aanpak van een centrumpartij, maar mijn stap naar de politiek is er vooral gekomen op vraag van goede vrienden zoals Francis en Stijn. Ik wou wel geen keuze maken tussen Beweging.net en Unizo, de nog steeds bestaande zuilen. Uiteindelijk ben ik als onafhankelijke opgekomen.” Hij haalde het meteen tot de gemeenteraad en ijverde voor een veilig Harelbeke, onder andere met het aanleggen van meer openbare verlichting.

Verkiezingszondag

Tijdens de campagne bleef Koen naar eigen zeggen kalm, maar dat veranderde op verkiezingszondag. “Plots werd ik enorm nerveus. De campagne was voorbij en je had er geen controle meer over. Ik heb die ochtend nog geholpen in het stembureau in de oude bibliotheek in Bavikhove en ben daarna naar De Gilde gegaan, waar de partij samenkwam om de resultaten te volgen. Toen de eerste cijfers binnenkwamen en meteen positief waren, heb ik toch opgeroepen om voorzichtig te blijven. Maar rond 21 uur brak het feest echt los. Het was een ongelofelijke ervaring: we zijn die avond nog met een bus door Groot-Harelbeke gereden om het succes te vieren.”

De vraag om schepen te worden kwam voor Koen als een verrassing. “Ik kreeg een telefoontje van de voorzitter en vroeg één dag bedenktijd. Ik wilde eerst overleggen met mijn school om te zien of het praktisch haalbaar was, maar ook met mijn gezin. Mijn vrouw heeft me overtuigd om het te doen. Dit is een unieke kans, zei ze. Dat is het ook echt.”

Leerkracht

Als leerkracht heeft Koen zijn lesuren teruggeschroefd. “Ik geef nu nog twaalf uur les per week. Het moeilijkste vond ik om mijn titularisuren bij de tweedejaars door te geven. Dat persoonlijke contact met de leerlingen en ouders zal ik missen. Maar ik voel dat dit de juiste keuze is. De eerste weken als schepen waren intens, maar ik heb een goede entourage en krijg veel steun. Dat helpt me om rustig te blijven en gefocust te werken.”

Koen haalt veel inspiratie uit de mensen die hem de politiek in hielpen. “Francis Pattyn en Stijn Soetaert zijn niet alleen goede vrienden, maar ook politieke mentoren voor mij. Daarnaast heb ik enorm veel geleerd van Rita Beyaert. Haar ervaring en inzichten blijven een belangrijke bron van inspiratie. Ook Kathleen Duchi is in zekere zin een mentor geweest.”

Ambities

Koen heeft duidelijke ambities binnen zijn bevoegdheden. “Voor mobiliteit wil ik een beleid voor iedereen, ook voor autobestuurders. Fietsstraten zijn nuttig, maar alleen als ze functioneel zijn. Het heeft geen zin om ze op lange, doorgaande wegen in te voeren. Op vlak van woonbeleid wacht ons de fusie van de woonmaatschappijen. Dat wordt een grote uitdaging, maar ik wil dat proces nauwgezet opvolgen om ervoor te zorgen dat het vlot en correct verloopt.”

“Voor mobiliteit wil ik een beleid voor iedereen, ook voor auto’s”

Ten slotte blikt Koen vooruit naar het komende jaar. “Ik wens alle Harelbekenaars een warm, gezond en veilig 2025 toe. Verbondenheid is voor mij heel belangrijk: iedereen telt mee. Ik hoop dat we samen kunnen bouwen aan een gemeenschap waarin iedereen zich thuis voelt.” Koen staat aan het begin van een uitdagende periode als schepen, maar kijkt er met vertrouwen naar uit. “Het is een eer om deze rol te mogen vervullen. Ik zal mijn best doen om te luisteren naar wat er leeft in Harelbeke en samen te werken aan oplossingen die iedereen ten goede komen.”