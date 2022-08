Dirk De fauw: “West-Vlaamse burgemeesters eisen duidelijkheid over Ventilus-project”

“De 25 West-Vlaamse burgemeesters wensen duidelijkheid van de Vlaamse Regering, vooraleer een standpunt in te nemen over Ventilus. Er zijn 3.000 vragen gesteld over de veiligheid en de gezondheid, die kregen nog geen antwoord.” Dat verklaarde de Brugse burgemeester Dirk De fauw maandagavond tijdens de gemeenteraad.

Tijdens de Brugse gemeenteraad diende oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB) een motie in over het Ventilus-project. Hij hoopte dat alle 47 Brugse gemeenteraadsleden unaniem aan de Vlaamse regering zouden voorstellen om dit traject van hoogspanningslijnen volledig ondergronds te realiseren. Tot een hoofdelijke stemming kwam het niet, want diverse fracties kantten zich tegen de motie of onthielden zich.

Ondergronds?

Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn dwars door West-Vlaanderen die in 2019 werd aangekondigd. Die moet de groene stroom van de vele windmolens op zee naar het binnenland brengen, zeker nu nog een tweede windmolenpark gepland is voor de kust van De Panne.

Het huidige hoogspanningsnetwerk volstaat daarvoor niet. Normaal gezien wordt in september door de Vlaamse Regering beslist of Ventilus ondergronds of bovengronds wordt gerealiseerd. “Het Vlaams Belang heeft van in den beginne gepleit voor de ondergrondse keuze, net zoals het burger- en het ondernemersplatform. Bij dit dossier zijn tien gemeenten betrokken, waaronder Brugge. Zes van de tien burgemeesters, waaronder Dirk de Fauw, hebben eerder al gezegd dat ze kiezen voor de ondergrondse oplossing”, zei Stefaan Sintobin (VB) tijdens de gemeenteraad.

Onder druk

“Vrijdag komt de ‘fine fleur’ van de Vlaamse Regering naar Brugge voor overleg met de tien betrokken gemeenten. Het feit dat minister-president Jambon samen met de ministers Crevits, Demir, Somers en Weyts afzakken naar Brugge voorspelt weinig goeds en wijst er op dat de burgemeesters zwaar onder druk zullen worden gezet”, aldus Stefaan Sintobin, die polste naar het standpunt van het Brugs schepencollege en met een motie hoopte de druk op de Vlaamse Regering te verhogen.

Hij kreeg tegenwind van raadslid Raf Reuse (Groen): “Het dossier is zeer technisch, experten zeggen dat ondergronds niet haalbaar is. Hoe dan ook, moeten we waken over de gezondheid. Als stralingen van bovengrondse hoogspanningskabels een gevaar betekenen, moeten bewoners onteigend worden en een deftige schadevergoeding krijgen voor die gedwongen verhuis.”

3000 opmerkingen

Dirk de fauw (CD&V) noemde Ventilus een moeilijk dossier: “We hebben in 2019 inderdaad met het Brugs schepencollege al een standpunt ingenomen. Inmiddels is er al veel water naar de zee gevloeid. De intendant heeft nog geen antwoord kunnen geven op de 3.000 opmerkingen van burgerplatforms en gemeentebesturen. Maandagavond, tijdens deze gemeenteraad, was er een digitale vergadering van 25 West-Vlaamse burgemeesters, om na te gaan welke belangrijke vragen nog geen antwoord hebben gekregen.”

“Vooral het gezondheidsvraagstuk is cruciaal: er zijn lichte aanwijzingen dat wonen onder hoogspanningskabels mogelijks leukemie kan veroorzaken. We moeten het voorzichtigheidsprincipe hanteren.”

“Experts zeggen dan weer dat je maximaal slechts 12 km kabels ondergronds kan brengen, voor langere trajecten zijn er omvormingstations nodig. Die vereisen veel ruimte. Is wisselstroom nodig? De experts zijn verdeeld, er is nog onduidelijkheid. We staan aan het begin van de procedure. Er moet een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld worden, wat een openbaar onderzoek vergt”, aldus Dirk De fauw.