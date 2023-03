De Haan draagt beheer textielinzameling over aan IVBO

Op 31 december liepen de lopende contracten voor containers voor textielinzameling in De Haan af. Op de gemeenteraad van 16 februari werd beslist om die textielinzameling in de toekomst door de afvalintercommunale IVBO te laten beheren.

“Op die manier kunnen meer textielcontainers op nieuwe locaties zoals de wijk Harendijke worden geplaatst, en het streefdoel van één textielcontainer per duizend inwoners worden gehaald”, duidt schepen van Afvalbeheer Marleen De Soete (Samen Vooruit).

Daarenboven zal de gemeente van de commerciële firma’s nu ook een vergoeding per kilogram aangeboden textiel ontvangen, die dan in mindering zal worden gebracht van de werkingsbijdrage van de gemeente. Voorheen ontving de gemeente geen vergoeding. Voor het intercommunaal beheer wordt aan de gemeente De Haan wel een jaarlijkse administratieve kost per container aangerekend.