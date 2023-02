CD&V Menen ontvangt minister Annelies Verlinden

De CD&V-afdeling Menen-Lauwe-Rekkem rolde zondag de oranje loper uit voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Op rondrit in West-Vlaanderen deed ze ook Rekkem aan.

In het Dorpshuis was ze de eregast op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Menen. De fractieleden gingen na afloop van het bezoek op de foto met de minister.

Afdelingsvoorzitter Fré Vandamme kaartte het thema veiligheid aan. Hij pleit voor een geïntegreerde aanpak van criminaliteit. “Niet alleen via een harde aanpak van de symptomen, maar ook door criminaliteit bij de wortel aan te pakken. Dat betekent mensen van jongs af betrekken in de maatschappij en in het verenigingsleven en zo verbondenheid scheppen. Mensen verbinden is het DNA van onze partij.”