Cathy Coudyser spreekt onder grote belangstelling inwoners Knokke-Heist toe: “Moeten samen bouwen aan de toekomst”

“Het afgelopen jaar was intens en uitdagend, maar bovenal bijzonder waardevol. Op 13 oktober hebben jullie, onze inwoners, een duidelijk signaal gegeven. En hier sta ik dan vandaag, als allereerste vrouwelijke burgemeester van Knokke-Heist. Een enorme eer.” Bijzonder moment voor Cathy Coudyser. Zondag sprak ze voor het eerst de inwoners en tweedeverblijvers van de kustgemeente toe als ‘burgermoeder’. In haar boodschap sprak ze de uitdagingen en speerpunten voor de komende legislatuur uit.



Wie had dit exact drie maanden geleden durven denken? Meebesturen, dat is waar Cathy Coudyser met haar partij ‘Inzicht’ op hoopte. En hoewel ze als co-lijsttrekker werd aangeduid, verbaasde Coudyser zichzelf en veel mensen door nóg meer voorkeursstemmen te halen dan die andere steunpilaar van de partij: Bert De Brabandere.

Omdat Inzicht de grootste partij was, werd ze op slag burgemeester. En dat als eerste vrouw in Knokke-Heist.

Eer

Het besef sijpelde de voorbije maanden mondjesmaat binnen en sinds een dikke maand is Coudyser ook effectief aan de slag als burgemeester van de bekendste kustgemeente van het land. Vol enthousiasme en goesting, zegt ze zelf.

Zondag volgde een eerste ‘vuurdoop’ voor het grote publiek met de traditionele nieuwjaarsboodschap – die ook vertaald werd door een doventolk -van de burgemeester tijdens ‘Klink & Drink’ op het Alfred Verweeplein.

“Wat een eer om hier vandaag als allereerste vrouwelijke burgemeester van Knokke-Heist voor deze massa te mogen staan, te midden van al deze vrolijke gezichten, om samen het nieuwe jaar in te luiden”, sprak Coudsyer.

“Laat me beginnen met jullie, namens de volledige beleidsploeg en gemeenteraad, een gezond, gelukkig en boeiend 2025 toe te wensen. Moge het een jaar worden vol mooie ontmoetingen, inspirerende momenten en nieuwe kansen voor ons allemaal.”

Duidelijk signaal

Vervolgens blikte Coudyser terug op het voorbije jaar vol onverwachte wendingen. “2024, was intens en uitdagend, maar ook bijzonder waardevol”, klonk het. “Op 13 oktober hebben onze inwoners een duidelijk signaal gegeven. Dat signaal heeft zich vertaald in een nieuw beleidsteam, dat zich met hart en ziel wil inzetten voor de toekomst van Knokke-Heist. Jullie vertrouwen en de vele steunbetuigingen die we nog elke dag ontvangen, zijn voor ons een enorme motivatie. Het is voor mij als burgermoeder een uitzonderlijk voorrecht om deze prachtige gemeente te mogen dienen.”

“Deze verantwoordelijkheid dragen we alvast met vastberaden positivisme. Toch beseffen we: we kunnen dit niet alleen. We hebben jullie nodig. Onze inwoners, onze verenigingen, onze ondernemers en onze organisaties. Samen maken we Knokke-Heist elke dag mooier en sterker. Jullie betrokkenheid, creativiteit en inzet zijn de motor van onze gemeenschap. We bouwen samen aan een Knokke-Heist waar iedereen zich thuis voelt”, aldus Coudyser, die vervolgens de vijf belangrijke speerpunten voor de komende jaren opsomde, waarvan betaalbaar wonen de grootste uitdaging is.

Als afsluiter richtte Coudyser zich tot het aanwezige publiek. “Vandaag durf ik jullie op de man en vrouw af vragen: werken jullie mee aan dit Knokke-Heist? Laten we in 2025 samen de handen in elkaar slaan. Samen bouwen we aan de toekomst. Wij danken jullie van harte voor het vertrouwen en kijken met enthousiasme uit naar wat we dit jaar samen zullen bereiken.”

(MM)