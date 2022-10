Cafetaria van Ardooise Sporthal De Arkondertussen al jaar gesloten

In november vorig jaar ging de uitbater van de kantine in sporthal De Ark op pensioen. Geert Naesens behoorde tot het gemeentepersoneel en leverde puik werk. Helaas is er nog geen opvolger gevonden.

“Vier keer schreven we de vacature uit, zonder resultaat. Dat is trouwens niet alleen in de cafetaria het geval. Ook in de groendienst en in de poetsdienst komen er zich weinig geïnteresseerden melden”, zegt schepen van sport Terry Callens.

Lage verloning

Verschillende keren werd het punt door de oppositie op de agenda van de gemeenteraad gezet. Rudi Debusschere (Samenplus/CD&V) vertelt: “Al van bij het opstarten van de procedure om een geschikte kandidaat te vinden voor deze job, heb ik gewaarschuwd dat het moeilijk zou worden. Het verwondert ons niet dat de vacature blijft openstaan. De verloning voor deze functie is de laagste in het gemeentelijk loonbarema. Blijkbaar houdt men geen rekening met de financiële verantwoordelijkheid en met de flexibele uurregeling met veel weekend- en avondwerk die deze job vraagt. Bovendien moeten kandidaten ook een notie van boekhouden hebben.” Even was er een vervanger, maar die stapte al snel op. Hij had een gelijkaardige job in een andere sporthal gevonden.

Digitaal systeem

Verschillende sportclubs deden reeds hun beklag over de gesloten cafetaria. Voor het openen en sluiten van de sporthal, dat ook tot het takenpakket van de kantine-uitbater behoort, is er een voorlopige oplossing. Het personeel van de sportdienst en de sporthal neemt in een beurtrol die taak op zich. Naar verluidt zoekt men binnen het gemeentehuis naar een structurele oplossing. “Een digitaal systeem zou ideaal zijn. Wie reserveert krijgt een code om de deuren te openen en kan zo ook de sporthal afsluiten,” zegt schepen Terry Callens. (JM)