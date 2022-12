Burgemeesters Zwevegem en Kortrijk clashen over ophaling huisafval

De ophaling van het huisafval zorgt voor onenigheid tussen een aantal burgemeesters. Zwevegems burgemeester Marc Doutreluingne is boos op Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe, nu Kortrijk als eerste besliste om het afval toch wekelijks te blijven ophalen. Intussen volgen Kuurne, Harelbeke en Waregem dat voorbeeld al. “Als afspraken eenzijdig worden opgeblazen, wat is het nut van een burgemeestersoverleg dan nog?”, vraagt Doutreluingne zich af.

Het probleem van de ophaling in het kort: de afvalverwerking wordt —net zoals alles tegenwoordig— duurder. Om die kosten niet door te moeten rekenen aan de burger, werkte Imog in overleg met de burgemeesters een plan uit om die financiële uitdaging te tackelen. Een van de maatregelen die werden afgesproken: het afval vanaf april 2023 maar tweewekelijks meer ophalen.

Op een burgemeestersoverleg verklaarden alle burgemeesters zich akkoord met die maatregel, maar dat bleek maar van korte duur. Enkele dagen geleden besliste Kortrijk om het afval tóch wekelijks te blijven ophalen. Kuurne en Harelbeke volgden vrij snel. “In verstedelijkte buurten, die we in Kortrijk toch wel hebben, is een tweewekelijkse ophaling niet evident”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team burgemeester, maar ook lid van Open VLD).

“Toen we die afspraak maakten, zag het ernaar uit dat de Vlaamse overheid tegen 2024 een aparte GFT-inzameling en -ophaling verplicht zou maken, maar dat is nu weer minder het geval”, zegt Vandenberghe. “Daardoor kiezen we er nu toch voor om huisafval wekelijks te blijven ophalen. Kortrijk staat zelf in voor de afvalophaling, dus die beslissing heeft niet echt effect op de anderen. Maar ik begrijp dat we op die manier wel de stok in het hoenderhok gooien.”

“Wij hebben sterk verstedelijkte buurten, net zoals Kortrijk”, zegt burgemeester Alain Top (Vooruit) van Harelbeke. “Het is dan ook logisch dat we naar onze buurstad kijken. We vragen dat Imog een goed alternatief uitwerkt voor GFT-inzameling, tot het zover is kiezen we voor een wekelijkse ophaling.”

Standpunt overeengekomen

Burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst burgemeester, maar ook lid van Open VLD) , die net als Avelgems burgemeester Lut Deseyn nog steeds van plan is om die tweewekelijke ophaling in te voeren, is not amused. “Op het overleg met de burgemeesters zijn we een standpunt overeengekomen. Ik heb dat overleg geleid. In de tekst waar we ons allemaal achter hebben geschaard, stond letterlijk dat we ook ‘zonder flankerende maatregelen’ voor een tweewekelijkse ophaling zouden kiezen.”

Doutreluingne ziet naast de financiële voordelen ook een milieu-voordeel: “Een tweewekelijkse ophaling zou het restafval in onze gemeenten naar beneden halen. Ik begrijp dat het voor Kuurne en Harelbeke moeilijk is om Kortrijk niet te volgen, dus ik neem het vooral de Kortrijkse burgemeester kwalijk dat ze op haar beslissing terugkomt. Als afspraken eenzijdig worden opgeblazen, wat is het nut van een burgemeestersoverleg dan nog? Een dergelijke beslissing is maar zinvol als ze door de hele regio wordt gedragen. De beslissing van Kortrijk zet de deur open voor anderen om ook af te stappen van onze afspraak.”

Alles weer in vraag

En Doutreluingne heeft over dat laatste punt althans gelijk, zo blijkt. “Wij beslissen tegen eind deze week”, zegt burgemeester Claude Croes (CD&V). “Wij hadden een duidelijk standpunt tijdens het burgemeestersoverleg. Een tweewekelijkse huisvuilophaling is oké, maar wel alleen als iederéén voor een tweewekelijkse ophaling kiest. Als andere steden en gemeenten op hun beslissing terugkomen, stellen wij ook alles opnieuw in vraag.”

Duizenden appartementen

Stad Waregem heeft woensdagavond al beslist. Zij behouden ook de wekelijkse ophaling. “Wij waren van in het begin een koele minnaar van de tweewekelijkse ophaling, maar zouden ons aansluiten bij de rest van de regio. Als Kortrijk al beslist om de wekelijkse ophaling te behouden, dan doen wij dat ook. Ik begrijp dat een tweewekelijkse ophaling haalbaarder is voor landelijke gemeenten, maar voor verstedelijkte gebieden is dat minder evident. Wij hebben een paar duizend appartementen in onze stad. Je zal maar op een avond mosselen eten, en dat zakje met mosselen twee weken lang in je appartement moeten laten staan. Vandaar onze beslissing om die service naar onze inwoners verder te zetten, in afwachting naar extra maatregelen voor GFT van Imog. Dat zal ons inderdaad wat centen kosten, dat beseffen we.” (JM)