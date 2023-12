Burgemeesters Greet De Roo en Lieven Huys een jaar voor de fusie: “Deze fusie zal geld besparen”

Binnen iets meer dan een jaar is de aangekondigde fusie tussen Wingene en Ruiselede een feit. We spreken in Wingene met de twee hoofdfiguren, die deze fusie in de juiste plooi moeten leggen: burgemeesters Lieven Huys en Greet De Roo. Ze geven grif toe dat de fusie een complex samenspel is van emoties en praktisch denken. Hadden ze kunnen wachten? “Zeker”, knikken ze allebei. “Maar dat had ons nog meer gekost.”

Bent u tevreden met de manier waarop de fusie naar de bevolking toe is gecommuniceerd?

Greet De Roo: “We hadden het anders kunnen aanpakken, maar het resultaat zou hetzelfde geweest zijn. Ik geef toe dat ik de emoties en reacties op de fusie heb onderschat. Wingene heeft al ervaring door zijn fusie met Zwevezele, Ruiselede niet. Dat ligt dus extra gevoelig.”

Lieven Huys: “Zelfs al hadden we een eigen rondvraag georganiseerd, wat was het resultaat geweest? Pakweg 15 procent van de inwoners zou misschien Ruiselede of Beernem kiezen, 10 procent kijkt naar Pittem, evenveel inwoners hadden wellicht Lichtervelde naar voren geschoven, of Aalter… Maar nooit zou je een ruime meerderheid vinden voor welke gemeente dan ook. Uiteindelijk moet je als bestuur dan toch je eigen keuze maken.”

Onderzoek wijst uit dat fusies het beste werken tussen gemeenten van gelijke grootte. Dat is hier zeker niet het geval.

Huys: “Oké, maar die partners moeten wel gevonden worden. Ik zie niet in waar Wingene een fusiepartner kan vinden van zo’n 15.000 inwoners. Ruiselede zou met een fusie van nog eens 5.000 inwoners niet veel opschieten en zo’n gemeente is er evenmin.”

De Roo: “Mocht Ruiselede voor Aalter hebben gekozen, dan pas zouden we als het ware opgeslokt zijn. Tielt ligt even moeilijk voor ons. Een landelijke partner als Wingene is dan toch de beste keuze. Bovendien doen we al veel samen: politie, woonmaatschappijen, brandweer…”

Nogal wat inwoners begrijpen niet waarom deze fusie zo dringend is. Jullie hadden net zo goed nog enkele jaren kunnen wachten.

De Roo: “Dat klopt, maar we zijn het beu aldoor brandjes te moeten blussen bij gebrek aan personeel. Dat is al jaren zo. Een ruimtelijk uitvoeringsplan in orde krijgen, vergunningen aanvragen, subsidies regelen, dossiers indienen… dat kost ons handenvol geld aan externe expertise, gehuurd personeel en dure studiebureaus, omdat we de mankracht missen om die taken zélf uit te voeren. Bovendien schuift de regering steeds meer taken naar ons toe. Zo moesten we in onze gemeente een vergunning regelen voor één taxi. Dat heeft ons gigantisch veel werk gekost. Want een dossier dat niet perfect in orde is, wordt door de overheid gewoon geblokkeerd.”

Huys: “Dienstverlening wordt steeds ingewikkelder. Ik geef een voorbeeld. Ruiselede telt 40 man personeel, waarvan de helft op het gemeentehuis werkt. Wingene telt 110 man. Maar we moeten allebei diezelfde wetten en decreten even vakkundig opvolgen. Dat kan gewoon niet. Een bediende die drie tot vijf verschillende taken op zich moet nemen, kan niet hetzelfde niveau halen als iemand die in één materie gespecialiseerd is. Na de fusie zullen we dus over méér eigen expertise beschikken. Maar voor de man in de straat is dat een onzichtbaar voordeel.”

Nederland kent al fusies sinds 1970. Hun ervaring is dat een fusie financieel niets oplevert.

De Roo: “Dat klopt als je bijvoorbeeld na zo’n fusie meer dan 50.000 inwoners telt. Zo’n enorme schaalvergroting kost geld. Maar dat geldt niet voor ons. Het is ons trouwens niet om het geld te doen, wel om beter voor onze inwoners te kunnen zorgen. Tijdens de volgende legislatuur moeten er geen mega-investeringen verwacht worden.”

Huys: “De grootste winst zullen we boeken binnen onze eigen administratieve organisatie, maar dat is iets waar de modale kiezer niet meteen veel zal van merken. Een belangrijk voordeel van zo’n fusieplannen is dat alles in vraag wordt gesteld. Daar gaan we zeker ons voordeel mee doen.”

Een fusie zou de dienstverlening beter en efficiënter maken, zegt u. Maar tegelijk moeten er in elke deelgemeente genoeg lokale ‘antennes’ blijven. Spreekt dat elkaar niet tegen?

Huys: “Ik zou niet weten waarom. Zowel Greet als ikzelf vinden de nodige dienstverlening onder de eigen kerktoren belangrijk. Het is precies omdat je na een fusie over meer personeel per dienst beschikt dat je makkelijker iemand naar een deelgemeente kan sturen. Zo hebben we al beslist dat binnenkort huwelijken voltrekken weer mogelijk wordt in Zwevezele. Verkeersmatig slibt Vlaanderen dicht. We willen onze inwoners dus niet nodeloos verre afstanden laten afleggen, wel integendeel.”

De Roo: “Er is zoveel fake nieuws verspreid: het containerpark van Ruiselede zou verdwijnen, trouwers zouden naar Wingene moeten, de bib wordt opgedoekt… Totaal onjuist! Aan ons basisaanbod verandert er niets.”

Naar verluidt hakken jullie elke week knopen door. Kun je enkele voorbeelden geven?

Huys: “Het organigram van ons personeel is klaar, met alle dienst- en afdelingshoofden. Slechts 20 procent van het gezamenlijk personeel krijgt nieuwe functies en er vallen geen naakte ontslagen. De IT-programma’s worden nu op elkaar afgestemd. Iemand van de Wingense communicatiedienst werkt al voor Ruiselede, iemand van de personeelsdienst van Ruiselede werkt voor Wingene. Bij het veranderen van straatnamen krijgen de betrokken inwoners inspraak. In Wingene zullen we het gemeentehuis niet uitbreiden, hoewel we over meer mankracht zullen beschikken. Tegen 1 januari 2025 komen er daar wel nieuwe ramen, een betere isolatie en meer efficiënte werkplekken.”

En tot slot: weet u al hoe de nieuwe lijst van CD&V Wingene en RKD Ruiselede zal heten?

Huys: “CD&V-RKD misschien? We hebben die knoop nog niet doorgehakt. Ik word wel lijsttrekker en het zit er dik in dat Greet de tweede plaats zal innemen.”

De Roo: “Maar dat wil niet zeggen dat ik de zes jaar volledig uitdoe. Dat zie ik dan wel. (lacht)”