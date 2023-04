Burgemeester Greet De Roo (Ruiselede) lucht haar hart in eerste interview sinds fusiereferendum: “Persoonlijk geraakt, maar ook veel steun gehad”

Deze week was het een jaar geleden dat Ruiselede en Wingene hun fusieplannen afkondigden. Terwijl de reacties in Wingene gematigd bleven, kwam de burgemeester van Ruiselede in het oog van een storm terecht. Voor het eerst praat ze er vrijuit over.

Greet De Roo (63) is een ervaren politica, die al bijna 30 jaar op haar conto heeft. Ze was twee mandaten schepen en is nu aan haar derde beleidsperiode als burgemeester bezig. Een functie die ze combineerde met haar job op de boerderij. “Maar, het is nu de derde winter dat we in het centrum wonen, niet meer op onze boerderij. Daar zet de jongste zoon de zaak verder. En op 1 juli gaat mijn man met pensioen. Als de boer gaat, dan volgt de boerin”, omschrijft ze het plastisch.

Op 25 april 2022 kondigden de gemeenten Wingene en Ruiselede aan dat ze wilden fuseren. “Maar ik had echt niet gedacht dat de reacties hier zo fel zouden zijn. In Wingene zijn er natuurlijk ook wel mensen die een fusie misschien niet genegen zijn, maar hier zat het er meteen bovenarms op.”

De eerste krakjes

Dat is iets wat De Roo niet meteen had zien aankomen. “Als we eens teruggaan in de tijd, was het zelfs de oppositie die aanstuurde op een fusie. Aanvankelijk zag ik daar zelf de noodzaak niet van in, maar naarmate de legislatuur vorderde, begon je al kleine krakjes te zien. Een gemeente is ook een bedrijf, er komen daar zaken bij kijken waar onze inwoners geen weet van hebben. De hogere overheden sturen steeds meer opdrachten in onze richting. Daarvoor moeten we ook mensen aanwerven, maar die zijn helaas haast niet te vinden. Soms krijgen wij totaal geen respons op vacatures.”

“De ‘Poetin van Ruiselede’: hoe durf je zoiets schrijven of zelfs uitspreken”

Ondertussen werd het oor her en der te luister gelegd. “We hebben vrijblijvend met de burgemeester van Aalter gepraat. Een fusie over de provinciegrenzen is toegestaan, maar er is nog geen enkele gerealiseerd. Er is natuurlijk ook Tielt, maar dat is een stad. Een landelijke gemeente als Wingene leek beter bij ons te passen. De financiële input bedraagt bij een fusie met Wingene vier miljoen euro. Mochten we met een stad fusioneren is dat meer, maar je kiest in het leven toch ook niet je partner op basis van geld. Het goede gevoel bij je contacten met de partner spelen een belangrijke rol, zo niet de belangrijkste rol.”

Petitie en referendum

Sommige mensen zijn tegen, maar als je tegen iets bent, dan zie je de positieve zaken niet meer. De oppositie roerde zich meteen en met Stijn De Ram en Marc Vandaele stonden twee burgers op die een referendum eisten. “Ik heb die mensen nog aangeboden om in gesprek te gaan, maar die kans heb ik niet gekregen. Na de petities, met de nodige handtekeningen, volgde het referendum. Dat gaat zoals bij het organiseren van verkiezingen: dat ligt in de handen van de administratie. We hebben daar ook niet pietluttig over gedaan.”

Op het referendum stemde ruim 90 procent van de opgedaagde mensen tegen de fusie. Bij meerderheidspartij RKD redeneerden ze dat ruim 60 procent, waarbij ook de mensen die niet kwamen, niet tegen de fusie stemde. Op de daaropvolgende gemeenteraad werd de fusie principieel goedgekeurd. “Meerderheid tegen oppositie.” Maar nog was de kous daarmee niet af. Er volgden twee klachten, die niet werden weerhouden. “Maar nu is men naar de Raad van State getrokken. We zullen moeten wachten wanneer daar een beslissing valt, ze zijn er overstelpt met werk. Maar met de Raad van State weet je nooit…”, klinkt het voorzichtig.

Als meisje van 16…

Zelf is Greet De Roo uit Oostveld (Oedelem) afkomstig. “Toen ik een meisje van 16 was, volgde de fusie met Sint-Joris en Beernem. Hoewel wij met ons gezin niet op die gemeenten gericht waren, is daar nooit een woord over gevallen.”

Nu is het zo dat er hier in Ruiselede door die heisa ook veel fake news is verteld. Een voorbeeld: het containerpark zou bijvoorbeeld verdwijnen. Maar het park wordt beheerd door IVIO, als daar geoordeeld wordt dat het park zijn bestaansrecht heeft, zal het ook blijven bestaan. Als men bij een fusie de mensen zou laten kiezen dan komt men er ook niet uit. Iedereen heeft een eigen voorkeur, vaak ingegeven door emotionele redenen.

Burgemeester Greet De Roo woont niet meer op haar boederij, maar in het centrum van haar gemeente. © WMe by Wouter Meeus

Ondertussen loop het participatietraject ook verder. “Twee gemeenten laten fusioneren vergt heel veel overleg en werk. In alle rust wordt verder gewerkt door gemeentelijke administratie en in stuurgroepen.” In afwachting van de uitspraak van de Raad van State is die rust ook wat teruggekeerd in Ruiselede zelf en ook bij de burgemeester. “De storm is niet voorbij, maar toch wat gaan liggen. Het was ook nodig.”

Toen de burgemeester in de nationale pers als ‘de Poetin van Ruiselede’ werd omschreven, was dat er voor de geharde politica even te veel aan. “Natuurlijk ben ik daardoor persoonlijk geraakt. Dat men zoiets durft uitspreken of schrijven. Maar ik heb ook veel steun gehad”, klinkt het geëmotioneerd. Voormalig Wingens burgemeester Hendrik Verkest sprong zelfs in de bres. “Dat heb ik hem niet gevraagd, maar het deed wel deugd. Ik kreeg ook veel steun van inwoners van onze gemeente, ook van mensen die liever niet fuseren.”

“Als je dagelijks in het politiek veld staat, dan voel je dat een fusie nodig is. Wij hebben daarvoor inderdaad de knoop doorgehakt en gekozen voor Wingene, als een duidelijke stap vooruit op gebied van gemeentelijke organisatie en planning. Op langere termijn zal de Ruiseledenaar er wel bij varen.”