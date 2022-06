Burgemeester Dirk De fauw wijst schepen Mercedes Van Volcem terecht na solo slim: “Er zijn geen fusiegesprekken”

“Er zijn geen gesprekken over een fusie tussen Brugge en Zuienkerke.” Dat verklaarde burgemeester Dirk De fauw (CD&V) tijdens de gemeenteraad maandag. Met die woorden bestrafte hij een solo slim van zijn financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Schepen Mercedes Van Volcem kreeg van de politieke oppositie tijdens de gemeenteraadszitting maandagavond een ‘gele kaart’ en veel verwijten, omdat ze aan twee kranten cijfers over de stadsrekening gaf, terwijl de discussie pas eind juni zal gevoerd worden tijdens de gemeenteraad. Volgens raadsleden Geert Van Tieghem (N-VA), Yves Buysse (VB) en Raf Reuse (Groen) getuigt de houding van de Brugse financiënschepen van een totaal gebrek aan respect voor de Brugse gemeenteraad. Gezien ze op reis is, kon Mercedes Van Volcem geen wederwoord geven op deze loeiharde kritiek.

Besparen

Volgens Dirk De fauw heeft het schepencollege vorige week al de jaarrekening voor 2021 goedgekeurd: “We moeten wel volgende maand nog beslissen op welke departementen er kan bespaard worden, in het kader van ons vijfjarenplan.”

“We worden geconfronteerd met drie problemen: de indexering van de lonen (8 procent), de hoge energiefactuur en de stijging van de prijzen voor bouwmaterialen (tot 30 procent).

“Blijkbaar heeft onze financiënschepen in een plotse en persoonlijke ingeving verteld dat zij voorstander is van een fusie met Zuienkerke. Dit is geen standpunt van het stadsbestuur!”

“Zuienkerke heeft amper 1,2 miljoen euro schulden, zodat Brugge een Vlaamse bonus van 48,8 miljoen euro zou opstrijken bij een fusie. Maar ik ben het daarmee helemaal niet eens, een fusie ga je niet enkel om financiële redenen aan.”

“Er moet een draagvlak voor zijn. Als je zoiets gratuit lanceert in de pers, is het idee gedoemd om te mislukken. Overigens zijn er nog geen gesprekken geweest tussen de burgemeesters van de twee gemeenten. En de burgemeester van Zuienkerke heeft mij gezworen dat hij niet achter mijn rug met andere politici hierover gesprekken gevoerd heeft.”

“Brugge wil niks forceren, al ben ik zelf voorstander van een grotere politieke entiteit. Ik wil meer samenwerking, dat gebeurt al op cultureel vlak. We komen goed overeen bij het burgemeestersoverleg. De vraag is of Vlaanderen in de volgende legislatuur nog kleinere gemeenten zal toelaten. Als het van Vlaams minister Bart Somers afhangt, zullen gemeenten met minder dan 20 à 30.000 inwoners moeten fusioneren.”

Vanuit haar vakantieoord meldt Mercedes Van Volcem (Open VLD) ons: “Als er geen fusiegesprekken zijn tussen Brugge en Zuienkerke, moeten we ze zeker opstarten. Dat geeft Brugge en zijn omliggende gemeente de kans om 50 miljoen euro rijker te worden. Mogelijk worden fusies in de volgende legislatuur verplicht zonder Vlaamse tussenkomst.”

60 miljoen schulden

“Brugge heeft op vandaag 60 miljoen euro schulden. Als we fuseren, is er een overname van schuld van 50 miljoen euro. Ik aanzie het als mijn plicht als financiënschepen om die piste te onderzoeken. Het is een kans om verder te kunnen investeren in de toekomst.”

Stefaan Sintobin (VB) hekelt het feit dat Mercedes van Volcem ‘einzelganger’ blijft spelen en roept de voorzitter van de gemeenteraad, Annick Lambrecht, op om zo snel mogelijk een extra gemeenteraad te organiseren met als enig agendapunt: ‘actualiteitsdebat over mogelijke fusies stad Brugge’.

“Uiteraard in aanwezigheid van het hele schepencollege. Wachten tot een volgende gemeenteraad lijkt ons absoluut niet wenselijk en is niet in het belang van de inwoners van Brugge, Zuienkerke of andere mogelijke fusiekandidaten. Dit moet zo snel mogelijk worden uitgeklaard.”

“Een mens zou denken dat Mercedes Van Volcem ‘the day after’ en na de oplawaai die ze had gekregen op de gemeenteraad wat zou dimmen vanuit haar vakantieoord, maar neen hoor!”

“Op sociale media en dan vooral op Twitter blijft Van Volcem haar voorstel van een fusie met Zuienkerke met ‘hartstocht’ verdedigen. Ik doe niet aan achterkamerpolitiek en wil het debat publiekelijk voeren”, aldus Stefaan Sintobin. (Stefan Vankerkhoven)