Brugge zal vijf maanden lang geen nieuw stadspersoneel aanwerven

De Brugse financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft de jaarrekening van 2021 voorgesteld tijdens de gemeenteraad maandagavond: “Die is positief, ondanks de impact van corona. Brugge blijft na Turnhout de Vlaamse stad met de minste schulden, met name 513 euro per inwoner.” Brugge zal wel vijf maanden lang geen nieuw stadspersoneel aanwerven.

Volgens Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft Brugge een historisch lage stadsschuld: “Amper 60,7 miljoen euro! In 2018 bedroeg die nog 86 miljoen euro. Bovendien hebben we de voorbije jaren veel minder geld moeten lenen. En toch blijven we investeren: vorig jaar hebben we 54 miljoen euro geïnvesteerd, sedert 2019 gaat het in totaal om 100 miljoen euro investeren, de komende jaren nog 263 miljoen euro.”

“We hebben grond gekocht voor een nieuwe brandweerkazerne, onze nieuwe expohal BRUSK is op komst. Maar we willen ook onze parken opwaarderen en pakken uit met een masterplan voor Sint-Pieters.”

Inflatie

En toch is niet alles koek en ei, beseft ook de Brugse financiënschepen: corona had een impact van 41 miljoen euro op de stad, de inflatie zorgt voor nog meer kosten. “Maar Brugge is en blijft financieel gezond. We sluiten 2021 af met een positief resultaat, we hebben zelfs 14,1 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot.”

Oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) wees er fijntjes op dat de hardwerkende Bruggelingen zorgen voor voldoende belastingsinkomsten en dat Vlaanderen grote investeringsprojecten subsidieert: “Van de 41 miljoen euro die BRUSK kost betaalt Vlaanderen 28 miljoen euro.”

Personeelskosten

“Het is belangrijk dat Brugge zijn personeelskosten tempert. Die stijgen elk jaar, nu behelzen ze met 116 miljoen maar liefst 40 procent van het exploitatiebudget. In drie jaar tijd zijn er honderd stadsambtenaren bij gekomen. Bovendien is de absenteïsmegraad erg hoog, zeker bij het Brugse OCMW. Meer dan 13 procent!”, aldus Geert Van Tieghem.

Hij meldde ook dat Brugge amper 2258 werkzoekenden maar wel 12.340 vacactures telt: “We moeten blijven zorgen voor een grote tewerkstellingsgraad.”

Volgens personeelsschepen Pieter Maréchal (CD&v) heeft het stadsbestuur op zijn conclaaf vorige week beslist om vijf maanden lang geen aanwervingen te doen: “Dat geeft de stadskas wat financiële ademruimte en vermijdt dat we zwaardere, minder populaire maatregelen moeten nemen.”

Klimaat

Raf Reuse (Groen) loofde het project van het kustpark dat in de kazerne Knaepen in Zeebrugge gerealiseerd wordt. Maar hij betreurt dat de renovatie van de Biekorf uitgesteld werd. “Er zijn twee grote pijnpunten die prioritair moeten aangepâkt worden: de klimaatverandering en de stijgende kinderarmoede. Ik vrees dat we, ondanks een goed klimaatplan, de beoogde doelstellingen niet zullen halen.”

Arnold Bruynooghe (VB) kijkt liever naar de toekomst: “Door de inflatie zullen de personeelskosten stijgen met 10 procent. We moeten de uitgaven nauwkeurig budgetteren. Ik betreur dat er nu geen herziening van het meerjarenplan is.”