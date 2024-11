Beslissing politieke spilfiguur zet kwaad bloed bij oppositiepartijen Komen-Waasten

Het blijft knetteren in de politieke onderbuik van Komen-Waasten, nadat de coalitievorming werd gekelderd. Spilfiguur Vincent Bataille krijgt er online stevig van langs en nu hebben ook ACTION en HORIZON officieel gereageerd. “Hij heeft ons recht in het gezicht uitgelachen!”

Een donderslag bij heldere hemel! Beter kan de quasi-staatsgreep van afgelopen week niet worden omschreven. Nadat oppositiepartij ACTION en nieuwkomer HORIZON een coalitieakkoord hadden gesloten, besloot Vincent Bataille zijn partij de rug toe te keren. Hij koos het kamp van burgemeester Alice Leeuwerck, waardoor de tripartite een meerderheid verkreeg en de burgemeester haar ambt verlengd ziet.

De commentaren op sociale media lieten niet lang op zich wachten, en waren ook weinig verfijnd. Termen zoals ‘verrader’ en ‘judas’ kwamen meermaals aan bod en er werd zelfs opgeroepen om voor de woning van Vincent te gaan betogen. Op een officiële reactie van ACTION en partner HORIZON, bleef het echter wachten tot vandaag.

Not amused

“Ik heb van de beslissing van meneer Bataille gehoord via de pers. Van hem zelf kregen we nog enkele telefoontje noch poging tot contact.” ACTION voorzitter Jean-Baptiste Ramon is niet geamuseerd met de politieke omwenteling. “De man beweert dat hij volop gaat voor het sportcomplex, maar vergeet meteen ook dat hij tijdens alle onderhandelingen aanwezig was. Hij was er toen er over het complex werd gesproken, hij stemde mee over het onderwerp en ondertekende ook het coalitieakkoord. Om nu op die manier ons de rug toe te draaien? Ah ja, het typeert hem natuurlijk wel: altijd zijn verantwoordelijkheden ontvluchten! Voormalig burgemeester Gilbert Deleu, decennialang een politieke bondgenoot van Vincent Bataille, zou zich omdraaien in zijn graf.”

ACTION voorzitter Jean-Baptiste Ramon. © CLL CLL

Verraad

Bij HORIZON zijn ze ook nog niet bekomen van het nieuws. “Hoe kun je dit anders gaan omschrijven dan verraad?” Voorzitter Frédéric Hallez ziet met de verandering meteen ook zijn voorzitterschap van het OCMW wankelen. “Het viel ons op dat Vincent tijdens de vergaderingen van de nieuwe coalitie, vooral begaan was met het verkrijgen van betaalde functies. Waarschijnlijk zullen zijn besprekingen met de tripartite meer hebben opgebracht. Hij koos dus voor het geld en als dit een voorproefje is van hoe politiek hier de komende 6 jaar zal worden gevoerd? Veel geluk aan iedereen zou ik zeggen.”