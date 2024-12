Bert Herrewyn neemt afscheid als schepen van Klimaat en Jeugd: “Ik kan ook buiten de politiek mijn steentje bijdragen”

Bert Herrewyn (45) heeft afscheid genomen als schepen van Klimaat. Herrewyn woont in Heule, is vader van twee kinderen en combineerde zijn gezinsleven jarenlang met zijn passie voor lokaal beleid. Voor hij in 2013 schepen werd, bouwde hij een loopbaan op als communicatieverantwoordelijke. Als schepen van Klimaat, Milieu en Jeugd liet hij een duidelijke stempel achter, met projecten die duurzaamheid en participatie hoog in het vaandel droegen. Nu hij na twaalf jaar afscheid nam van zijn schepenambt én de politiek, blikt hij terug op wat is geweest en kijkt hij vooruit naar wat nog komt. “Ik geloof sterk dat politiek geen eeuwige roeping is.”

Je was twaalf jaar lang schepen. Hoe kijk je zelf terug op die periode?

“Ik ben dankbaar dat ik zo lang beleid heb mogen voeren, iets waar ik altijd met veel passie aan heb gewerkt. Het realiseren van projecten vraagt vaak veel tijd, maar ik ben trots op wat we in de afgelopen twaalf jaar hebben bereikt. Mijn aanpak was altijd gebaseerd op samenwerking: met onze stadsmedewerkers én met lokale organisaties. Samen hebben we niet alleen mooie resultaten behaald, maar ook de basis gelegd om de komende jaren verder te bouwen aan meer natuur en bos in onze stad.”

Waar ben je zelf het meest trots op?

“Er zijn veel projecten waar ik trots op ben, maar de introductie van de tuincoaches springt er echt uit. Daarmee brachten we meer biodiversiteit tot bij de mensen thuis, op een slimme en toegankelijke manier. Als stad kun je veel groen in de openbare ruimte creëren, maar het is net zo belangrijk om bewoners te inspireren hun eigen tuin groener aan te pakken. Met advies op maat helpen de tuincoaches daarbij, en dat bleek in Kortrijk een groot succes – er staan nog steeds mensen op de wachtlijst. Daarnaast hebben we sterk ingezet op het behoud en de uitbreiding van open ruimte in Kortrijk. Als dichtbevolkte stad is dat een uitdaging, want verstedelijking laat weinig ruimte voor bos en natuur. Nieuwe aanplantingen moeten zorgvuldig gepland worden, en daarbij moet je ook rekening houden met landbouwgronden. Het was vaak een moeilijke evenwichtsoefening, maar we hebben er tijdens de afgelopen legislatuur stevig werk van gemaakt.”

Ook veel scholen in Kortrijk werden groener.

“Twaalf jaar geleden hadden we de ambitie om grijze speelplaatsen om te toveren tot groene speelplaatsen, en vandaag zien we de voordelen daarvan duidelijk. Minder pestgedrag, meer creativiteit bij de kinderen – het zijn resultaten om trots op te zijn. In het begin was er bij sommige directies koudwatervrees, maar door samen te werken en alles doordacht aan te pakken, hebben we een betere en groenere speelomgeving kunnen creëren.”

Wat waren de grootste uitdagingen tijdens uw legislatuur?

“Projecten met veel vergunningen zijn vaak een uitdaging, zoals bij windenergie. Als stad zijn we er helaas niet in geslaagd om hier meer op in te zetten. Het was vaak een administratieve rompslomp. Telkens wanneer we een nieuwe locatie vonden, doken er details op die de vergunning in de weg stonden. Dat blijft voor mij een gemiste kans.”

Hoe vind je de balans tussen dringende klimaatactie en het draagvlak bij de bevolking?

“Rapporten tonen duidelijk aan dat het klimaat blijft opwarmen en dat er nu actie nodig is. Tegelijk zie je dat te snelle veranderingen mensen kunnen afschrikken. Voor hen draait het vaak om levenskwaliteit en financiële haalbaarheid – dat kun je niet negeren. Maatregelen moeten haalbaar zijn voor iedereen. Als je merkt dat bepaalde stappen te ver gaan en het draagvlak ontbreekt, moet je bijsturen. Hoe urgent het probleem ook is, zonder de mensen mee te krijgen bereik je uiteindelijk het tegenovergestelde van wat je wil.”

Je hebt je jarenlang ook ingezet voor de jongeren in Kortrijk. Hoe essentieel zijn zij voor de toekomst van de stad?

“De afgelopen twaalf jaar heb ik me volop ingezet voor jongeren. Als ze met een idee zaten, mochten ze altijd bij me aankloppen. Mijn boodschap was steeds: alles kan. Het is belangrijk dat jongeren voelen dat de stad ook van hen is, dat ze hier een plek hebben. De politiek moet blijven investeren in hen, hen ondersteunen en de ruimte geven om hun ideeën waar te maken.”

Je werd niet herverkozen in de gemeenteraad en nam afscheid van de politiek. Vind je dat jammer?

“Ja en nee. Ik geloof sterk dat politiek geen eeuwige roeping is: het kan altijd gedaan zijn. Te lang in de politiek blijven maakt je onderdeel van het systeem, en dat is niet gezond. Na de verkiezingen voelde ik dat mijn politieke hoofdstuk hier eindigde. Na meer dan twintig jaar actief te zijn geweest in de partij, is het tijd voor frisse energie. Ik ben ervan overtuigd dat ik ook buiten de politiek mijn steentje kan blijven bijdragen aan de stad en de samenleving. Ik kijk met trots terug op wat ik heb bereikt, maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging.” (IS)