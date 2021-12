Arne De Brabandere neemt op 1 januari schepenambt op: “Vooruitgang op Zoeber”

Op 1 januari start Arne De Brabandere (CD&V) aan zijn mandaat als schepen. Hij neemt de bevoegdheden Groenbeleid en Openbare Werken over van partijgenoot Rik Vanwildemeersch. Ook neemt hij er ook Jeugd bij. Veel tijd krijgt De Brabandere echter niet,want na twee jaar zit zijn ambt er namelijk op. “Ik wil vooruitgang boeken op speelsite Zoeber.”

Arne De Brabandere (33) is getrouwd met Sarah Polfliet. Zij baat koken.eten uit in de Bruggestraat. Mories en Remon zijn hun kinderen, op dezelfde dag geboren met exact drie jaar tussen. Arne is beroepshalve woordvoerder van minister Hilde Crevits. “Die combinatie wordt wel lastig, meestal werk ik in Brussel. Sowieso zal ik de maandag altijd van thuis uit werken. Ik ben al een paar maanden bezig om wat in te lopen. Regelmatig met de diensten overleggen vind ik belangrijk, al kan dat ook digitaal.”

De Brabandere is actief in de gemeentepolitiek sinds 2008, sedert 1 januari 2013 zetelt hij ook in de gemeenteraad. “Ik ben erg jong begonnen, eerder toevallig zelfs. Ik deed stage bij Europees parlementslid Ivo Belet en kwam zo in contact met de lokale afdeling.” Nu krijgt hij twee jaar de kans om zich te bewijzen als schepen. “Spijtig dat het maar voor twee jaar is, maar ik ben wel blij dat ik de kans krijg van onze fractie om dit te mogen doen. Ik kan ondertussen wat ervaring opdoen om dan mee te nemen naar de verkiezingen van 2024.”

Leuke bevoegdheden

Arne neemt de bevoegdheden over van zijn partijgenoot Rik Vanwildemeersch. “Rik deed dat super, het is leuk om zijn werk te mogen verder zetten. Ik ben toch wel een beetje nerveus om het goed te doen. Rik zette heel wat projecten in beweging, zo kwam de heraanleg van de Gitsbergstraat er dankzij hem. Het zijn leuke bevoegdheden die ik krijg. Openbare werken is iets wat je letterlijk ziet, je ziet de omgeving veranderen. Ook Jeugd is een dankbare bevoegdheid.”

Wat ervaring opdoen om dan mee te nemen naar de verkiezingen van 2024

De Brabandere krijgt onmiddellijk een paar grote werken op de plank. De uitwerking van het circulatieplan in Gits, het nieuwe containerpark in de Hogestraat. “We maken ook plannen om de schoolomgeving in Hooglede aan te pakken en we willen eventueel ook de voetpaden in de Beverenstraat onder handen nemen. Mijn belangrijkste ambitie is echter de jeugdsite, zodat de jeugdbewegingen daar snel aan de slag kunnen. De situatie is schrijnend en ik probeer daar zeker wat snelheid in te steken. Het is jammer voor de site die momenteel aan het verloederen is, maar het is nog spijtiger voor de jeugdbewegingen zelf.”

Het aanstellen van De Brabandere als schepen betekent ook verjonging binnen de partij. “Die afspraak hadden we gemaakt in 2018. We moeten naar de toekomst kijken en zien wie we vooruit kunnen schuiven. In 2024 is het nog niet zeker of we onder de naam CD&V naar de kiezer zullen stappen.”

“We merken lokaal ook dat onze partij het nationaal minder goed doet. We hopen de partij verder te verjongen en ook de jongeren aan te spreken. We zullen er sowieso staan als partij in 2024. Het doel is om opnieuw met een sterke ploeg deel te nemen aan de meerderheid. De afschaffing van de stemplicht zal iedereen voelen. Een deel van de bevolking zal minder geneigd zijn om te gaan stemmen. Ik vrees dat diegenen die vinden dat het goed is, minder rap de stap zullen zetten om te stemmen. Aan ons om hen toch te overtuigen”, besluit De Brabandere.