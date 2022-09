Laura Schuyesmans is nieuwe covoorzitter van Jong Groen: “Geen plannen voor lokale politiek”

De ene Ieperling volgt de andere op als nationale covoorzitter van Jong Groen. Jordy Sabels geeft het roer door aan zijn vriendin Laura Schuyesmans. De 27-jarige regiocoach voor Oxfam woont nog maar twee jaar in Ieper en zag haar politieke carrière een blitzstart nemen.

De leden van Jong Groen verkozen zondag een nieuw nationaal bestuur en twee nieuwe covoorzitters: de 21-jarige Kilian Vandenhirtz uit Beersel en de 27-jarige Laura Schuyesmans uit Ieper. “Maar ik woon hier nog maar twee jaar”, vertelt Laura. “Opgroeien deed ik in Torhout, waar ik ook mijn lerarenopleiding volgde. Daarna trok ik naar Gent voor mijn twee masters in Afrikaanse Talen en Culturen en in Conflict and Development.”

Laura kwam in Ieper terecht door de liefde, want ze heeft een relatie met Jordy Sabels, gemeenteraadslid in Ieper voor Groen en uittredend covoorzitter van Jong Groen. Samen met Sam Vancayseele, het andere gemeenteraadslid van Groen, co-housen ze in de Dikkebusseweg. “Sowieso omdat we goeie vrienden zijn, maar ondertussen beseffen we dat het toch wel helpt om de kosten een beetje te drukken”, aldus Laura, die werkt voor Oxfam België als regiocoach. “Ik ondersteun de Wereldwinkels in West-Vlaanderen en Meetjesland en ben ook team lead van de coaches. Vorig jaar gaf ik trouwens nog les in Immaculata en het VTI in Ieper.”

Afrika

Eigenlijk zet ze nog maar haar eerste stappen in de politiek. “Als kind had ik een heel grote passie voor alles van wildlife in nationale parken in Kenia, Tanzania en Centraal-Afrika”, vertelt Laura. “Die passie werd steeds sterker, maar ik schoot tekort op wetenschappelijk vlak om biologie te kunnen studeren. Daardoor koos ik voor antropologie, zodat ik op die manier ook naar Afrika kon. Ik maakte het mijn missie om daar een duurzame, menselijke en veel rechtvaardigere manier te vinden tussen de gemeenschappen die daar leven en het toerisme. Want uiteindelijk worden de mensen én de dieren er uitgebuit.”

Twee à drie jaar geleden kwam ze bij Groen Torhout terecht. “Maar al snel kreeg ik te horen dat lokale politiek eigenlijk niets voor mij was. Ze dachten dat ik eerder op nationaal niveau actief zou moeten zijn. Ik raakte snel verkozen in de politieke raad en twee jaar later ben ik al covoorzitter. Het is dus snel gegaan.”

Opbouwen

Toch tempert ze de verwachtingen en blijft ze bescheiden over haar toekomstplannen. “Ik heb nog niet de ambitie om voor Groen op kieslijsten te staan. Ik wil vooral ook doorgroeien binnen de NGO-wereld”, vertelt Laura. “Ik zou liever bij Jong Groen intern iets opbouwen. De voorbije twee jaar hebben we binnen de werking iets opgebouwd en ik zou het jammer vinden mocht dat dan verloren gaan. Ik wist ook dat veel mensen van het vorige bestuur niet zouden doordoen en dan hebben we met twee beslist: oké, we willen dat er continuïteit is en dat we die dingen alsnog kunnen uitvoeren.”

Na twee jaar voelt Laura zich al goed thuis in Ieper. “Ik doe alles met het openbaar vervoer en dat is wel een serieuze uitdaging. Gelukkig is er wel een vlotte verbinding naar Gent, waar ik veel werk. Maar er zit veel leven in Ieper. Ik vergelijk het toch een beetje met een kleinere variant van Gent qua sfeer. Op dit moment heb ik geen plannen om in de lokale politiek te gaan. Het covoorzitterschap van Jong Groen is toch een groot engagement, ook al ben je met twee. Ik vind het ook moeilijk om te combineren omdat het totaal andere thema’s zijn. Bovendien woon ik nog maar pas in Ieper. Dan vind ik het niet mijn plek om lokaal te zeggen hoe het moet.”