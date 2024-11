“Ik wil de burgermoeder van álle Kortrijkzanen zijn”: Ruth Vandenberghe, de eerste vrouwelijke burgemeester van Kortrijk

Van schepen over waarnemend burgemeester en ‘superschepen’ tot de allereerste vrouwelijke burgemeester van Kortrijk. Ruth Vandenberghe (TBSK) is als een komeet naar de top van de Kortrijkse politiek geschoten. En ze is meer dan klaar voor haar nieuwe uitdaging. “Er ligt veel werk op de plank, maar samen met mijn team wil ik deze stad nóg mooier maken.”

Een zichtbaar ontspannen Ruth Vandenberghe (51) ontvangt ons met een meer dan kamerbrede glimlach op het Kortrijkse stadhuis. En daar heeft ze alle reden toe, want maandag kon de politica eindelijk witte rook door de schoorsteen sturen.

Haar Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk gaat in zee met N-VA en Vooruit en zal de komende zes jaar de Guldensporenstad in goeie banen leiden.

De van Marke afkomstige mama van Bob (24) en Vic Vanwalle (22) woont al even in hartje Kortrijk en heeft er een politieke blitzcarrière op zitten. In 2018 schopte ze het vanop de tweede plaats van Team Burgemeester tot schepen en nadat Vincent Van Quickenborne in september 2020 justitieminister werd, ging Ruth aan de slag als waarnemend burgemeester.

“Ik heb zelf ook even in mijn ogen moeten wrijven toen ik op 13 oktober mijn score zag. Maar ik ben helemaal klaar om me voor deze stad keihard in te zetten”

Toen Q in oktober vorig jaar ontslag nam als minister en naar Kortrijk terugkeerde, kreeg ze als eerste schepen liefst vijftien bevoegdheden toebedeeld. Iets wat haar de titel van superschepen opleverde.

Zes jaar na haar eerste politieke stapjes mag Vandenberghe volgende week nu ook officieel de burgemeesterssjerp omgorden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober zette ze met 9.399 voorkeursstemmen een absolute monsterscore neer. “Daar heb ik ook zelf even van in mijn ogen moeten wrijven”, glimlacht ze. “Maar ik ben er helemaal klaar voor.”

U wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van deze stad. Wat doet dat met u?

“En de eerste vrouw die zich burgemeester van een Vlaamse centrumstad mag noemen. Natuurlijk raakt dit me, al zou gender geen rol mogen spelen. Ik voel wel dat het iets losmaakt bij de bevolking. Je kan niet geloven hoeveel vrouwen, over alle leeftijden heen, me de voorbije weken hebben aangesproken en gefeliciteerd. Zelf was ik het meest ontroerd van kleine meisjes die me zeiden dat ze later ook burgemeester willen worden. Prachtig, toch?”

U helpt mee het clichébeeld van de oudere witte man als burgemeester doorbreken.

“Ik hoop dat ik daar mijn steentje toe kan bijdragen en ik ook opvolging krijg. Misschien op zeer korte termijn in Antwerpen (als Bart De Wever premier zou worden, kan N-VA’er Els van Doesburg hem als burgemeester opvolgen, red)?”

Onderschatten vrouwelijke politici zich niet te vaak?

“Zeker, terwijl dat totaal niet nodig is. Ik kan elke ambitieuze vrouw alleen maar adviseren om haar dromen na te jagen. Of dat nu in de politiek of het bedrijfsleven is. Meer dames in topfuncties zou onze maatschappij alvast beter weerspiegelen.”

© JOKE COUVREUR

We zijn anderhalve maand na de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe blikt u op die dag terug?

“Ik heb alles in een roes beleefd. Op weg naar het stemlokaal kreeg ik een pak aanmoedigingen en toen de eerste uitslagen binnen sijpelden, heb ik toch even moeten slikken. Ik had nooit durven denken dat ik zó’n hoge score zou neerzetten. En wat heel belangrijk is: mijn resultaat is over alle deelgemeenten, wijken en buurten van Kortrijk consistent. Ik word blijkbaar zeer breed gedragen. Dat doet me erg veel deugd.”

Kan u uw succes verklaren?

“Ik heb al drie jaar ervaring als waarnemend burgemeester achter de rug en moest in die periode onder andere de coronacrisis en hoge inflatie managen. Daarnaast ben ik van nature een sociaal dier. Ik voel me het best tússen de mensen. Ik heb er ook heel bewust voor gekozen om enkel lokaal op te komen en de verkiezingen van 9 juni aan mij voorbij te laten gaan. Ik focus voor de volle honderd procent op Kortrijk, want ik wil de burgermoeder van ál onze inwoners zijn. Op straat begroeten mensen me met zowel mevrouw de burgemeester als met Ruthje. Dat zegt genoeg.”

U hebt er bijzonder intensieve weken op zitten. Tevreden dat de coalitie een feit is?

(knikt) “Het was bij momenten vrij pittig, maar we hebben een sterk team. Al moet ik toegeven dat ik toch enkele nachten heb wakker gelegen. Mijn grootste vrees was dat we niet tijdig een akkoord zouden vinden en het op een geheime stemming in de gemeenteraad zou uitdraaien. Daar zou niemand beter van geworden zijn. Nu hebben we een sterke ploeg met een duidelijke visie.”

Al maakt Axel Ronse geen deel meer uit van die ploeg.

“Ik respecteer zijn keuze. Axel heeft als schepen zes jaar lang goed werk geleverd. Nu zorgt zijn afscheid ervoor dat N-VA twee nieuwe gezichten kan lanceren (Giovanni Saelens en Trui Steenhoudt, red.). We hebben binnen het schepencollege een goeie mix tussen mannen en vrouwen, over alle deelgemeenten heen. Ik heb er veel vertrouwen in.”

“Met Vincent Van Quickenborne heb ik op professioneel vlak een correcte relatie. Tijdens de recente onderhandelingen hebben we vaak onderling overlegd, en kon ik een beroep doen op zijn kennis en ervaring”

In 2027 volgt Vincent Van Quickenborne Wout Maddens als schepen op. Blij dat u zijn ervaring aan boord kan houden?

(denkt even na) “Vincent is een politiek beest. Zijn knowhow is veel waard. Eigenlijk had hij, puur op vlak van resultaat, nu al recht op die zesde schepenzetel. Maar we zijn overeengekomen dat hij Wouter Allijns een schepenambt laat opnemen en Wout Maddens zal vervangen wanneer die met pensioen gaat. Met Vincent heb ik op professioneel vlak een correcte relatie. Tijdens de recente onderhandelingen hebben we vaak onderling overlegd, en kon ik een beroep doen op zijn kennis en ervaring.”

Een beeld van begin 2019, bij de eedaflegging van Ruth Vandenberghe in de Kortrijkse gemeenteraad. © Kurt De Schuytener

Waar moeten de speerpunten volgens u de komende zes jaar liggen?

“We willen de stadsvernieuwing blijven doorzetten. De verlaging van de Leieboorden afronden, onze Grote Markt vergroenen, maar ook onze deelgemeenten verder opfrissen. Veiligheid is ook een ankerpunt. We willen veertig extra politieagenten aan PZ Vlas toevoegen. Meer blauw op straat, al is dat geen louter Kortrijks issue. Elke (centrum)stad moet hiermee bezig zijn. Wij willen dat de Kortrijkzaan zich veilig voelt op straat en in zijn of haar buurt. We gaan ook voor een propere stad. Zo wordt het budget voor het groen- en voetpadenonderhoud verdubbeld. Er ligt veel werk op de plank, maar samen met mijn team wil ik deze stad nóg mooier maken.”

Politiek kan een harde en zware stiel zijn. Hoe laat u na een lange dag stoom af?

(glimlacht) “Soms heb ik genoeg aan nog een half uurtje neerploffen in mijn sofa, maar voor hetzelfde geld zet ik de muziek goed luid en begin ik in mijn woonkamer te dansen. Even het verstand op nul en gáán. En wat elke keer opnieuw werkt: hoelahoepen. Zowel thuis als in mijn bureau heb ik zo’n ding in de hoek staan. Wanneer ik mijn speeches oefen of even aan niets wil denken, sta ik in het rond te wiegen. Ik voel dan zó de stress uit mijn lichaam wegvloeien. En kan ik er weer helemaal tegenaan voor mijn geliefde Kortrijk.”

