Eén maand na verkiezingen dan toch witte rook in Kortrijk: Team Burgemeester, Vooruit en N-VA gaan samen in zee

Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk, N-VA Kortrijk en Vooruit Kortrijk hebben “een basis gevonden om in vertrouwen met elkaar verder te onderhandelen rond een inhoudelijk akkoord”. Dat melden Ruth Vandenberghe (TBSK), Axel Ronse (N-VA) en Maxim Veys (Vooruit) woensdag.

Op de dag waarop het initiatiefrecht overgaat van N-VA naar Vooruit in Kortrijk, laten de drie grootste partijen weten dat er een basis is gevonden om met elkaar verder te onderhandelen. “We werken de komende dagen verder aan een akkoord dat betaalbaar is en in alle beleidsdomeinen een efficiëntieoefening doet. Dat laat ons toe om scherpe keuzes te maken”, zo melden ze.

Na de euforie over de verkiezingsoverwinning bij Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk (Team Burgemeester plus CD&V) bleek het moeilijker dan gedacht om tot een akkoord te komen in Kortrijk. TBSK gaf de voorkeur aan een coalitie met alleen N-VA, maar die partij voelde meer voor een brede coalitie en wilde Vooruit niet loslaten.

Algemene tevredenheid

“Ik ben blij dat we constructief kunnen verder onderhandelen”, reageert Vooruit-kopman Maxim Veys. “Het is aan de onderhandelingstafel dat we de gesprekken moeten voeren. Nu willen we vooral tot een goed akkoord komen.”

Ook Axel Ronse van N-VA reageert tevreden. “Ik heb altijd gezegd dat een coalitie met Vooruit erbij de beste keuze is voor Kortrijk. Vooruit heeft belangrijke ministerposten die cruciaal zijn als we middelen naar Kortrijk willen halen.” Ruth Vandenberghe is eveneens tevreden dat er een akkoord is, maar geeft voorlopig geen verdere commentaar.

Oppositie

“In Kortrijk wordt een monstercoalitie gevormd met het Vlaams Belang als enige echte oppositie. Het is een driekoppige draak waarbij dezelfde partijen gewoon verder doen alsof er geen verkiezingen hebben plaatsgevonden”, reageert Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “De rechtse campagne die werd gevoerd door N-VA, tegen de eigen coalitie in, bleek niet meer dan een schijnbeweging om toch maar gewoon aan de macht te kunnen blijven.”

“De Kortrijkzanen stemden massaal rechts en centrumrechts maar zullen uiteindelijk weer door de socialisten van Vooruit bestuurd worden. Het duidelijk signaal van de kiezer wordt daarmee genegeerd. De inhoud doet er helemaal niet toe, het zijn uiteindelijk gewoon de postjes die tellen. Deze monstercoalitie mag zich aan stevige oppositie verwachten van een versterkt Vlaams Belang: constructief als het kan, weerbaar als het moet!”