Nieuw bestuur in Kortrijk gaat van start zonder Vincent Van Quickenborne, maar binnen twee jaar wordt hij wel schepen

Huidig burgemeester van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne, wordt pas in 2027 schepen in het nieuwe bestuurscollege van Kortrijk. Van Quickenborne zal vanaf dan bevoegd zijn voor Stadsvernieuwing. Dat werd maandagavond bekendgemaakt bij een persconferentie.

Op een persmoment in Art Church Rochus, een kunstplek in de Sint-Rochuskerk werd de nieuwe bestuursploeg voorgesteld. Ruth Vandenberghe wordt burgemeester. Zij was de voorbije jaren waarnemend burgemeester van Kortrijk zolang Vincent Van Quickenborne minister van Justitie was in de federale regering. Toen Van Quickenborne ontslag nam als minister gordde hij opnieuw de sjerp om en werd zij schepen.

Vandenberghe gaat een coalitie leiden waarin haar partij, Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk (achttien zetels), de burgemeester en vijf schepenen mag leveren. N-VA (negen zetels) heeft 2 schepenen. Vooruit (zeven zetels) ten slotte, een partij die mathematisch niet nodig was, maar N-VA wou die er absoluut bij, krijgt 1 schepenpost. De Vooruit-topman in Kortrijk, Maxim Veys, wordt schepen van Zorg, Kinderopvang, Natuur en Klimaat.

De coalitie stelt vier thema’s voo om het beleid rond te bouwenr:

1. Leuk om te leven

Een stad die leuk om te leven is, betekent in de eerste plaats een veilige stad. Het veiligheidsbeleid en het versterken van het veiligheidsgevoel van de Kortrijkzaan zijn prioritair voor de nieuwe stadscoalitie. Zo voorziet het nieuwe bestuur de nodige middelen om het politiekorps van PZ Vlas op korte termijn uit te breiden met 40 extra agenten. Een leuke stad heeft straten en parken die stralen. Het budget voor het onderhoud en beheer van straten, pleinen, parken wordt verhoogd. Ook de jaarlijkse ophaling aan huis van grofvuil wordt opnieuw ingevoerd. We willen de stad minder grijs en merkbaar groener maken met meer bos en natuur in de komende 6 jaar. Leuk leven betekent ook de luxe hebben om betaalbaar te wonen. Tegen 2040 worden 1.000 extra sociale woningen voorzien, waarvan 500 sociale woningen tegen 2030 gerealiseerd zijn.

2. Ongelooflijk omarmend

Een stad die ongelooflijk omarmend is, zorgt voor jong en oud. De nieuwe coalitie zet in op een sterk empowerend sociaal beleid: een beleid dat mensen die het moeilijk hebben tegemoetkomt en streng optreedt tegen wie ten onrechte gebruikmaakt van steunmaatregelen. Het zorgaanbod in Kortrijk wordt gemoderniseerd en verbeterd. Deze legislatuur wordt werk gemaakt van de renovatie en uitbouw van woonzorgcentrum Ter Melle tot een zorgcampus in Heule. Maar ook van een ambitieus seniorenbeleid met een schepen van derde jeugd. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een nog hogere dekkingsgraad in de kinderopvang: van 60 naar 66 plaatsen per 100 kinderen. Er wordt ook verder fors geïnvesteerd in de renovatie en vernieuwing van jeugdinfrastructuur, zowel jeugdlokalen als nieuwe sportpleintjes en speelzones.

3. Voortdurend vernieuwend

Ook deze legislatuur wordt geïnvesteerd in de groei van de stad en in stadsvernieuwing. De ontwikkeling van de Noord-Zuidas, een groene Grote Markt en een nieuwe Rollegemse dorpskern zijn enkele voorbeelden van projecten. Op vlak van sport wordt SC Wembley uitgebouwd tot een echte topsportcampus met een nieuwe sporthal. Ook in culturele infrastructuur wordt verder geïnvesteerd, mits substantiële Vlaamse steun. Daarnaast moet Kortrijk dé winkel- en ondernemersstad van West-Vlaanderen worden. De coalitie zorgt voor een centraal aanspreekpunt voor ondernemers voor al hun vragen, begeleiding en contacten met eigenaars van handelspanden.

4. Eindeloos efficiënt

Een efficiënte stad is in de eerste plaats een stad met een eerlijk en gezond financieel beleid. Het nieuwe bestuur kiest ervoor om de koopkracht van de Kortrijkzanen te beschermen en de algemene personenbelasting en de onroerende voorheffing niet te verhogen. Efficiënt betekent ook een vlotte stad voor voetgangers, fietsers en automobilisten. De komende legislatuur worden dubbel zoveel voetpaden vernieuwd. In de eerste twee jaar werkt de coalitie een volwaardig mobiliteitsplan uit voor het hele grondgebied. De Knip in Bissegem wordt teruggedraaid. We zetten sterk in op het afbouwen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en op hernieuwbare energie. We richten een Energiebedrijf op en zorgen voor een rollend fonds waar ook inwoners op kunnen intekenen.

De schepenen en hun bevoegdheden

Op 6 december start de nieuwe legislatuur met de installatievergadering van het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen. In totaal zullen 10 personen een ambt opnemen. Wout Maddens blijft tot en met 2026 schepen van Stadsvernieuwing. Vanaf 2027 wordt hij vervangen door Vincent Van Quickenborne.

Hieronder een overzicht van de schepenen en hun bevoegdheden:

Ruth Vandenberghe (TBSK), burgemeester

Veiligheid, Brandweer, Politie, Preventie, GAS, Bestuurszaken, Recht, Externe relaties, Communicatie, Protocol, 1777, Gebiedswerking, Kortrijk Spreekt, Citymarketing.

Felix De Clerck (TBSK), schepen van Cultuur, Jeugd, Ondernemen en DigitaleTransformatie

Cultuur, Musea, Bibliotheken, Archief, Roerend Erfgoed, Kinderen en jongeren (Jeugd), Kerkfabrieken, Ondernemen, KMO-beleid, Sociale economie, Digitale transformatie.

Wout Maddens (tot en met 2026) / Vincent Van Quickenborne (vanaf 2027), schepen van Stadsvernieuwing (TBSK)

Stadsvernieuwingsprojecten, Planologie, Huisvesting, Sociale huisvesting, Wonen, Bouwen, Onroerend erfgoed, Begraafplaatsen, Grondbeleid, Vastgoed.

Hannelore Vanhoenacker (TBSK), schepen van Ruimtelijke ordening, Landbouw en Samenleven

Ruimtelijke Ordening, Milieuvergunningen, Stedenbouw, Landbouw, Samenleven, diversiteit en inburgering, Hoger Onderwijs

Stephanie Demeyer (TBSK), schepen van Stadhuis, Deelgemeenten, Senioren en Groenbeleid

Onthaal en Stadhuis, Bevolking, Burgerzaken, Vrijwilligers, Ontmoetingscentra, Deelgemeenten, Senioren, Groenonderhoud, Consumenten.

Wouter Allijns (TBSK), schepen van Middenstand, Sport en Evenementen

Sport, Financiën, Budget, Facility, Evenementen, Braderieën en foren, Personeel, Markten, Middenstand, Afvalbeleid, Nette stad.

Giovanny Saelens (N-VA), schepen van Sociale Zaken

Voorzitter BCSD, Sociale zaken, Welzijn, Flankerend onderwijsbeleid (Brugfiguren), Armoedebestrijding, Werk en Activering, Wijk-en dienstencentra, Coördinatie wijkteams, Gemeentelijk onderwijs, Gelijke kansen, DKO.

Trui Steenhoudt (N-VA), schepen van Mobiliteit en Openbare werken

Mobiliteit, Openbare werken, Publiek domein.

Maxim Veys (Vooruit), schepen van Zorg, Kinderopvang, Natuur en Klimaat

Zorg Kortrijk, Kinderopvang, @llemaal digitaal, Energie, Klimaat, Biodiversiteit en Natuur, Leefmilieu, Gezonde lucht, Toerisme, Mondiaal beleid, Dierenwelzijn.