Houthulst wordt stukje minder rallyvriendelijk

Organisatoren van autorally’s zullen voortaan een retributie van 2.000 euro moeten betalen als ze op het grondgebied van Houthulst willen racen. Dat besliste de gemeenteraad donderdagavond. Verder verklaarde schepen Verbeure dat de gemeente meedoet aan ‘Maai mei niet’ en schepen Vansteenkiste dat Houthulst al 24 Oekraïners opvangt.

In het weekend van 2 en 3 september vindt de 62ste editie plaats van de autorally Omloop van Vlaanderen met traditiegetrouw een klassementsproef op grondgebied van Houthulst. Terwijl dat vroeger voor de organisatoren gratis was, zullen ze voortaan een retributie van 2.000 euro moeten betalen om op de openbare weg in Houthulst te rijden.

Afstellingsritten

“We zullen ook individuele afstellingsritten niet meer toelaten”, duidde burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) nog. “Dan moet de straat afgesloten worden voor één iemand, en dat neemt altijd problemen met zich mee. Voor alle duidelijkheid: dit heeft niets te maken met voor of tegen de rally te zijn.”

“Dat is een goeie zaak”, reageerde Tanja Greitsch van oppositiepartij N-VA, die al eerder klaagde over de overlast van rally’s op de gemeenteraad. “Maar het verbaast mij dat het voordien gratis was. Ik herinner me dat er eens testritten werden gehouden in de Hoge Ieperweg. Ik vroeg aan die mensen hoe lang het zou duren en ze antwoordden dat het effectief ging duren tot 17 uur, ‘want wij moeten daar serieus voor betalen aan de gemeente’.”

Burgemeester Hindryckx bevestigde dat het wel degelijk gratis was vroeger. “Misschien werden die testritten deels in een andere gemeente waar er wel al een retributie moest betaald worden. Andere gemeenten doen dit immers al. Het bedrag van 2.000 euro is trouwens gebenchmarkt met de retributies van andere gemeenten.”

Garagenummerplaten

In de rand van de discussie vroeg onafhankelijk raadslid Dirk Gheysen om eens paal en perk te stellen aan rallypiloten die rijden met garagenummerplaten. “Zeker de helft van de piloten rijdt rond met zo’n Z-nummerplaat, maar dat mag eigenlijk alleen als je auto’s verkoopt en je wilt de klant een testrit laten doen. Willen jullie vragen aan de politie om daar meer op te controleren?”

Zorgparking

Verder stonden er geen grote dossiers op de gemeenteraad. Wel werd een reglement goedgekeurd voor kortparkeren voor zorgverstrekkers. Zo kunnen zorgverstrekkers voortaan parkeren op privé-parkeerplaatsen of voor garagepoorten. “Het reglement is wel gebaseerd op vrijwilligheid”, legde schepen Tessa Vandewalle (CD&V) uit. “De duurtijd is maximaal 45 minuten en de zorgverstrekkers moeten een zorgparkingkaart aanvragen die zichtbaar in de auto moet liggen, zodanig dat de eigenaar van de parkeerplaats de zorgverstrekker altijd kan contacteren.”

Maai mei niet

In de varia vroeg Filip Vanhevel (N-VA) of de gemeente meedoet aan het initiatief ‘Maai mei niet’, waarbij wordt gevraagd om in de maand mei geen gras te maaien omwille van de biodiversiteit. Schepen Verbeure bevestigde dat de technische dienst er rekening mee zal houden en lijstte een reeks plaatsen op waar niet of slechts beperkt zal gemaaid worden, zoals de Markt in Houthulst, Coppensplein in Klerken, begraafplaats Ter Ruste, de vrijetijdscampus, aan de kerk van Sint-Kristoffel, de site van de Knokkebrug en de site van de kapel van Langewaede.”

Oekraïense vluchtelingen

Ten slotte vroeg Julie Descheppere (N-VA) of het Houthulstse OCMW vluchtelingen uit Oekraïne opvangt. “In de gemeente worden op vandaag al 24 Oekraïners opgevangen”, antwoordde schepen van Sociale Zaken Ann Vansteenkiste (CD&V). “Maar dat gaat allemaal om privé-initiatieven. Het OCMW heeft er voorlopig nog geen moeten huisvesten. We hebben wel een tolk gevonden en een infovergadering gehouden om de vluchtelingen te wijzen op hun rechten en plichten en hen toe te leiden naar de verschillende diensten.”