Frontnacht zindert na op Ieperse gemeenteraad: Groen-raadslid kreeg doodsbedreigingen

Dat het stadsbestuur pas op het laatste moment de vergunning voor het neonazistische festival Frontnacht introk, botste op veel kritiek van Groen-raadslid Sam Vancayseele. Die kreeg op zijn beurt de volle lading van Nancy Six (Ieper2030), die een trouwe bezoeker is van de IJzerwake en klaagde over de ‘heksenjacht’ van de politie.

Groen Ieper had op de gemeenteraad van 30 mei al bedenkingen bij de vergunning voor Frontnacht, een ‘identitair’ muziekfestival dat op 27 augustus, op de vooravond van de 21ste editie van de IJzerwake, bij Steenstraete zou plaatsvinden. De dinsdag voor het evenement trok het stadsbestuur de vergunning alsnog in op de basis van een advies van OCAD, dat bevestigde dat een aantal groepen en artiesten op de affiche linken hebben met het neofascisme en neonazisme.

Inschattingsfout

“Volgens het stadsbestuur had men onvoldoende juridische grondslag om het evenement te weigeren, terwijl de aanvraag laat, onduidelijk en tegen de waarden van de stad was”, aldus Sam Vancayseele (Groen). “Blijkbaar geldt het inzagerecht van raadsleden niet voor een OCAD-advies. Wat was het verschil was tussen beide adviezen, waardoor het stadsbestuur plots haar kar keerde? Lag de inschattingsfout hier bij het stadsbestuur of bij OCAD? Een artikel met kop ‘Ik raad mensen van kleur af om eind augustus in de buurt van Ieper te komen’ hebben wel degelijk schade berokkend aan het imago van onze stad. Waarom werd er niet duidelijk gecommuniceerd tegen deze titel? Waarom laat onze burgemeester als boegbeeld van onze stad schepen Desmadryl alle interviews geven en dat op zijn verjaardag? Het hele gegeven wordt door nationale politieke kopstukken onder de loep genomen, maar onze eigen burgemeester blijft een opvallende afwezige.”

Volgens Vancayseele heeft de organisator het stadsbestuur bespeeld. “Zo waren er verschillende geruchten rond de gastspreker. Het was duidelijk dat hij graag zaken verzwijgt, waardoor een correcte beoordeling van de aanvraag niet mogelijk is. Kan en wil de stad nog aanvragen van zo een onbetrouwbaar figuur aanvaarden?”, vroeg hij nog.

Kip zonder kop

Voor de burgemeester kon antwoorden kreeg Sam Vancayseele al tegenwind van Nancy Six (Ieper2030), ex-Vlaams Belang en een trouw bezoeker van de IJzerwake. “Je interpelleert als een kip zonder kop. Je wil doen uitschijnen dat je alles kent over de IJzerwake maar je kent er de ballen van”, sneerde Nancy Six. “Je haalt in één adem Frontnacht en IJzerwake door elkaar. Als het je bedoeling is om na Frontnacht nu ook nog eens IJzerwake te laten verbieden dan heb je duidelijk dictatoriale trekjes…”, klonk het fel. “In je jeugdig enthousiasme of is het naïviteit denk je wellicht dat elke IJzerwake-deelnemer de avond voordien naar Frontnacht zou gaan? En wat de gastspreker betreft: wat zou een gastspreker op een festival moeten doen? Of heb je het hier weer over IJzerwake? Sammeke toch…”

Imagoschade

“In de week voor de IJzerwake werd in de lokale media het woord ‘imagoschade’ voor stad Ieper door nogal wat zelfverklaarde pseudo-intellectuele ‘bekende’ Ieperlingen in de mond genomen. Het was zelfs zo erg dat een wereldgebeuren als de WK-manche rally in Ieper naar het tweede trapje verwezen en overschaduwd werd door de ijverige pers… Maar wie lag er nu eigenlijk aan de basis van de heisa rondom het IJzerwake/Frontnachtgebeuren en is dus mede-verantwoordelijk voor die zogezegde ‘imagoschade’? Misschien zijn het wel diezelfde figuren die de mindere aandacht voor de rally uiteindelijk ook nog wel een mooi bonusje vonden.”

“Wat de IJzerwake betreft: de voorbije 20 jaren zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest, de politie is niet moeten tussenkomen voor vechtpartijen of wat dan ook. Ook dit jaar zijn er weer geen incidenten geweest dus wat is nu feitelijk je probleem? De aanwezigheid van andersdenkenden op een privé-weide? IJzerwake heeft het recht om te beslissen wie er op hun terrein komt of je dat nu leuk vindt of niet. Wie de wet en de regels volgt, is er welkom.”

Achtervolging door federale politie

Six klaagde ook de ‘heksenjacht’ van de politie op deelnemers van de IJzerwake aan. “Er was een achtervolging door de federale politie van wagens met leeuwenvlagje tot buiten de Ieperse grenzen. Een persoon van de federale politie die zich op zaterdag in een anonieme wagen in een ‘achtervolging/schaduwopdracht’ bevond en op zondag eveneens in burger in functie als FedPol aanwezig was op het IJzerwake terrein, bekende aldaar aan een van de achtervolgde personen die hem herkende en over deze heksenjacht interpelleerde, dat men wel degelijk van ‘hogerhand’ opdracht gekregen had om onder andere voertuigen met leeuwenvlagjes te volgen en mogelijke bestemmingen te lokaliseren…”

“Tot slot, en speciaal voor collega Sabels, wil ik nog afronden met het citeren van een tweet van Prof. Rik Torfs van daags na de Ijzerwake. Ik citeer: ‘Het is goed ‘foute’ ideeën te bestrijden, maar het is verkeerd ‘foute’ mensen te vernederen. Vooreerst omdat ieder mens een mens blijft. Vervolgens omdat de vernederde mens op wraak zint en tegenstellingen daardoor enkel groter worden.’”

Doodsbedreigingen

Jordy Sabels, fractieleider van Groen, reageerde dan ook: “Ik heb na mijn interview op het VTM Nieuws doodsbedreigingen gekregen van extreemrechts. Vrienden stuurden berichten om te vragen waar ik was omdat ze ervan uit gingen dat er met mij iets ging gebeuren. Ik was gelukkig om reis voor het werk, waardoor ik niet constant over mijn schouder moest kijken. Wij hebben als fractie nergens vernederende quotes gegeven. We hebben alleen maar feiten gegeven. Dat de band Bronson geweigerd is in Zwitserland is feitelijke informatie. Het mag duidelijk zijn dat er in een vredesstad geen plaats is voor fascisten. Zo simpel is het.”

Geen fraai schouwspel

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zei dat ze een vraag verwacht had over Frontnacht. “Het zat dan ook quasi een ganse zomer in de media en sociale media. Niet altijd een even fraai of feitelijk correct schouwspel als ik eerlijk mag zijn. Ik wil beginnen met heel duidelijk te stellen dat wij – dit stadsbestuur – de procedure hebben gevolgd zoals het hoort in een rechtstaat. Elke beslissing werd ook unaniem genomen. Waarbij het ook voor ons van dag één zonneklaar was dat we géén neonazistische of andere haatdragende boodschappen in onze stad zouden toestaan, dat is ook wettelijk verboden trouwens. Daar zijn we altijd heel consequent in geweest.”

Neonazisme

“Alleen hadden wij toen geen juridische grondslag om de vergunning zonder meer te weigeren. En dat zeg ik niet uit de losse pols, we hebben ons bevraagd: bij onze eigen juridische dienst, de VVSG, bij het nationaal crisiscentrum, bij de lokale politiezone. Op 30 juni vond ook een LTF, een Local Task Force plaats waar alle inlichtingendiensten en de politie op vertegenwoordigd zijn, ook OCAD. Door allen, werd ons geadviseerd, dat een weigering op dat moment niet kon gefundeerd worden. Correcte en gedetailleerde informatie diende via de inlichtingendiensten federaal uitgezocht te worden, onder meer ook bij internationale contacten wat enige tijd in beslag neemt. En net daarom hebben we de uitdrukkelijke voorwaarde aan het event gekoppeld dat er geen linken mochten zijn met neonazisme, fascisme, extremisme, haat, discriminatie…”

Raad van State

“Het mag duidelijk zijn dat toen we die inlichtingen op 9 augustus via de politiezone, niet rechtstreeks van OCAD aldus, in ons bezit kregen, wij de vergunning hebben ingetrokken. U mag gerust ook weten trouwens dat de dag van de intrekking, de dag van mijn zogenaamde afwezigheid, ikzelf samen met de algemeen directeur en een juridisch provinciaal gedetacheerd specialist, ettelijke uren bezig ben geweest om de motivatie voor de intrekking juridisch sluitend te formuleren. Laat ons in ieder geval hopen dat onze inspanningen lonen, nu de organisatie aangekondigde de vernietiging aan te vragen bij de Raad van State.”

Extra manschappen

De burgemeester gaf ook meer info over de rol van de politie. “Als burgemeester ontving ik ook zo goed als dagelijks een geüpdatet risicoanalyse wat betreft mogelijke oproer op zaterdag en zondag. Het weekend zelf zijn er, zoals aangekondigd, extra manschappen ingezet uit onze zone maar ook uit andere politiezones én federale politie. Zo’n 60 op zaterdag en 80 op zondag. Uiteraard is dit een kost voor onze politiezone. Ik heb zelf ook in diverse media meerdere oproepen gedaan om het weekend sereen te laten verlopen. Gelukkig bleef het effectief rustig, zowel op zaterdag als zondag waren er geen incidenten. En evident zullen we ook in de toekomst geen evenementen toelaten met een link naar extremisme, haat of discriminatie, dat was en is voor ons absoluut onaanvaardbaar. Het lijkt me dat wie een vergunning in de toekomst bij stad Ieper wil aanvragen, hier na deze zomer ook goed van op de hoogte is”, besloot Emmily Talpe.