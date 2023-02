Definitief: West-Vlaanderen opgesplitst in vijf regio’s

West-Vlaanderen telt voortaan vijf regio’s: Brugge, Oostende, Westhoek, Midwest en Zuid-West-Vlaanderen. Het Vlaams Parlement heeft woensdag het decreet over de regiovorming goedgekeurd. Vlaanderen wordt daarmee opgesplitst in vijftien regio’s.

Het oorspronkelijke plan van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) was er een van dertien referentieregio’s in Vlaanderen. In het initiële plan zou West-Vlaanderen opgedeeld worden in drie regio’s: Westhoek, Zuid-West-Vlaanderen en Midwest-Brugge-Oostende. Het voorstel stootte echter op heel wat kritiek, vooral in onze provincie. Het plan werd dus bijgestuurd en woensdag definitief goedgekeurd door het Vlaams Parlement. West-Vlaanderen bestaat voortaan uit vijf regio’s.

De bedoeling van die regiovorming is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones, hulpverleningszones, enzovoort. Het is de bedoeling dat gemeenten vanaf nu niet langer zelf samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio’s heen.

De regio’s zelf kunnen wel partnerschappen aangaan met elkaar. Ook grotere samenwerkingen, zoals het overleg van de kustburgemeesters, kunnen in uitzonderlijke gevallen naast de regio’s plaatsvinden.

De bestaande structuren krijgen tot eind 2030 om zich in regel te stellen. Afvalintercommunales krijgen nog zes jaar langer de tijd. De oppositie ziet opportuniteiten in het tegengaan van de verrommeling, maar had woensdag ook heel wat commentaar op het decreet.

(Belga/TV)