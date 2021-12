CD&V Ieper pleit voor babytheek, maar schepen wil “concept tijd geven om te groeien”

Miet Durnez (CD&V) hield op de Ieperse gemeenteraad van maandagavond een pleidooi voor een babytheek in Ieper. Schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA) zei het idee genegen te zijn, maar vreest moeilijke zoektocht naar locatie en vrijwilligers. “Er zijn mogelijkheden bij de bibliotheek of het toekomstige dienstencentrum”, aldus Ryde.

Een babytheek is een uitleendienst voor babyspullen. Er wordt vooral gefocust op de eerste 12 maanden na de geboorte omdat er dan zoveel spullen nodig zijn. In West-Vlaanderen bestaat het concept al in Kortrijk, Oostende, Poperinge, Izegem. Miet Durnez (CD&V) haalde aan dat het concept actief gepromoot wordt door de Vlaamse overheid. Volgens haar zijn er diverse voordelen. “Enerzijds is er de insteek van de duurzaamheid: zoveel spullen die je maar kort nodig hebt en die erna jaren liggen te wachten op een volgende baby of neefje of nichtje…”, aldus Miet Durnez. “Producten worden dus intensiever gebruikt. Daarnaast kan je ook zaken uitproberen, niet ieder kind zit bijvoorbeeld graag in een sitter, in een draagzak of in een badtub. Daarnaast is er ook het sociale aspect: De ontmoeting, op deze dagen misschien nog net iets belangrijker, maar ook het gebruik van kwalitatieve materialen zonder dat je al die dure babyspullen zelf moet aanschaffen. Goed voor ieders portemonnee. In Ieper zou de werking van een babytheek mooi kunnen aansluiten bij de Koala – Kokonwerking.”

Duurzame locatie

Schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA) antwoordde dat het idee van een babytheek in Ieper al langer onderzocht wordt. “Verschillende bestaande werkingen zijn ook al in die zin bezocht, bijvoorbeeld in Poperinge waar een bestaande uitleendienst is omgevormd tot babytheek”, aldus Ryde. “Een deftige opstart vraagt echter twee belangrijke zaken. Ten eerste een goede, duurzame locatie met interactie met een bestaande werking gericht op jonge ouders. De projectwerking Koala en het speelpunt Kokon heeft al actief bepaalde locaties afgetoetst maar er is nog geen match gevonden. Bereikbaarheid, beschikbare ruimte binnen en zichtbaarheid, zijn knelpunten waar nog wordt tegenaan gelopen. De bibliotheek is momenteel aan de slag met een ontwerper voor een herinrichting en daarnaast zetten we ook stappen in de zoektocht naar één modern dienstencentrum. Beide pistes bieden de kans om ook dit concept daarbij tegen het licht te houden. Er zijn echter nog geen keuzes gemaakt. Ondertussen werd er wel kleinschalig al een ruilhoekje geïnstalleerd in de werking van Kokon maar ook in de Kersecorf.”

Vrijwilligers

“Ten tweede heb je ook vrijwilligers en de daarbij horende professionele opvolging en ondersteuning nodig voor een opstart van een babytheek”, vervolgde Eva Ryde. “Als we er meer van willen maken dan een ruilgebeuren alleen, en dus ook echt benutten als een laagdrempelige toegangspoort voor eventuele doorverwijzing bij vragen van jonge ouders, dan dient er ook voldoende ondersteuning te zijn ter plaatse. We zijn binnen de dienst welzijn op dit moment bezig met een interne heroriëntering, zowel op vlak van personeel – onder meer voor de omschakeling tot mobiele werking in de deelgemeenten en dergelijke – als van werking. Daarenboven halen we in deze afstandtijden alles uit de kast om de mensen en welzijnsorganisaties nabij te zijn, wat veel extra energie en tijd vergt. Het is aangewezen dat we het concept babytheek daarom er niet met spoed gaan bovenop gooien of vastbinden aan een tijdstip, maar tijd geven om te groeien tot een degelijke opzet op een goede locatie met goede partnerschappen.”

“U geeft veel info, maar die blijft nog vaag”, repliceerde Miet Durnez. “Hopelijk blijft het niet in de frigo zitten voor jaren ver. We zijn ook benieuwd naar info over het toekomstige dienstencentrum want voorlopig blijven we ook daarover in het ongewisse. Ik ben zelf al naar het ruilhoekje geweest, maar misschien kan er meer promotie rond gemaakt worden zodat iedereen op de hoogte is van het bestaan ervan.” (TOGH)

