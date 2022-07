Bevoegdheden schepen Jacques Goemaere tijdelijk herschikt na tragisch ongeval

Naar aanleiding van het tragisch ongeval, waarbij schepen Jacques Goemaere kritisch gewond geraakte, zag de burgemeester zich verplicht om zijn ploeg te herschikken en de bevoegdheden te herverdelen tot de schepen kan terug keren.

Het gaat hier wel degelijk om een tijdelijke herschikking van de bevoegdheden van schepen Jacques Goemaere. Zo gaat de bevoegdheid over afvalbeleid en reiniging naar Olivier De Marez, cultuur wordt overgenomen door Jonas Van D’Huynslager, huisvesting en maatschappelijk werk gaan naar Carine Geldhof, markten en onderwijs neemt burgemeester Luc Derudder op zich en Carine Geldhof zal zich ook bekommeren over sociale woningbouw.

Marleen Martin-Debackere neemt eveneens tijdelijk een zitje in de gemeenteraad in combinatie met het mandaat in het bijzonder comité. (CLY)