Op de lange rechte baan tussen de redactie en thuis schrik ik plots op. Een zwaantje. Uit het niets. De agent op de motor schiet vlak voor mijn neus de baan op. Oei. Snel check ik de snelheidsmeter. 68. De motard met zwaailicht negeert me en trekt op. Een paar honderd meter verder dwingt hij een Duitse wagen naar de kant.

Een paar dagen later vind ik een e-mail van de politie in mijn mailbox. Geen boete, maar een persbericht. Dat meldt de resultaten van een snelheidscontrole met onderschepping, langs ‘mijn’ lange rechte baan. Het zwaantje had een drukke avond, merk ik. In een goed uur tijd vlogen 71 chauffeurs op de bon. Drie van hen mochten hun rijbewijs meteen inleveren.

Vandaag brengen wij het nieuws dat de West-Vlaamse voet te zwaar is. Zwaarder dan ooit zelfs. In 2022 werden hier meer dan 600.000 snelheidsboetes uitgedeeld. Dat zijn er 1.705 per dag. Een cijfer om van te schrikken, zwaantje of niet.

Liefst 9 op de 10 verkeersinbreuken zijn het gevolg van te snel rijden. Wie zonder zonde (en boete) is, werpe de eerste steen… Maar dat we meer aandacht moeten hebben voor onze snelheidsmeter is duidelijk. En we moeten dat niet alleen doen om een zure rekening te vermijden, maar vooral om onze wegen veiliger te maken.

Ter herinnering: vorig jaar vielen hier 69 doden in het verkeer. Een hallucinant hoog cijfer dat grotendeels te verklaren valt door overdreven snelheid. Onze zware voet doodt, zo hard is de conclusie.

De gouverneur herhaalt nu zijn vraag om meer (werkende) trajectcontroles. Helemaal terecht. Niet omdat we dan allemaal méér zouden betalen, maar omdat we dan allemaal méér zouden opletten. Want anders betaalt er weer een familie een loodzware rekening…