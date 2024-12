Yves Vanderhaeghe nieuwe coach van KV Kortrijk: het voordeel van de twijfel

Yves Vanderhaeghe is de nieuwe trainer van KV Kortrijk. Hij volgt bij KVK de IJslander Freyr Alexandersson op, die vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen werd, en begint aan zijn derde ambtstermijn bij KVK.

Freyr Alexandersson kreeg van ons (en van het Kortrijkse bestuur) eind vorige week nog het voordeel van de twijfel. Maar 0-3 tegen Dender, spandoeken ‘Freyr buiten’ in de tribune en de IJslander was dat voordeel van zijn bestuur kwijt. Of CEO Guillaume Nuytten, CEO Pieter Eecloo en TD Rik Foulon zo gevoelig waren voor dat andere spandoek ‘Bestuur buiten’ zullen ze wel niet toegeven, maar feit is: KVK blijft hangen op de voorlaatste plaats en Alexandersson kreeg zijn team dit seizoen nooit consistent op dreef. Al kan de coach dan weer bezwaarlijk de missers van Joao Silva vorige zaterdag aangerekend worden.

“Dat hij juist bij Kortrijk, dicht in de buurt en club van zijn hart, weer aan de bak mag, moet voor hem een fantastisch kerstcadeau zijn”

Soit, het bestuur schakelde snel, zocht meteen ouwe getrouwe Yves Vanderhaeghe (54) op en de Rumbekenaar, al een jaar zuchtend thuis hapte snel toe. Van de steun van de fans is het bestuur alvast verzekerd: ‘Yveske’, eerder al twee keer T1 in het Guldensporenstadion, is een kind van het huis. En hij heeft een brevet in reanimaties: Kortrijk (x2), Oostende (x2), Gent, Cercle Brugge… En toch zat hij na zijn korte avontuur bij het Saoedi-Arabische Al-Fasaily (nochtans ook verdienstelijke resultaten) een jaar thuis. Hij leek helemaal uitgerangeerd, behalve Deinze in 1B (intussen failliet) toonde geen enkele Belgische profclub interesse in Vanderhaeghe. Te altmodisch, teveel gebalde vuist en te weinig datadriven, heette het. Zelfs als analist in de media kreeg hij geen kans.

Voor KV Kortrijk maakt het niet uit: voor de operatie redding (en daarna eindelijk weer wat stabiliteit) is good old Vanderhaeghe voor Nuytten en co dé geknipte figuur. Man van de streek, volksvriend en vooral: peoplemanager! Van het type: bloed, zweet en tranen. We gunnen het Vanderhaeghe zeer, merkten een paar maanden geleden bij een bezoek bij hem thuis, hoe de immer minzame man gefrustreerd raakte. Dat hij juist bij Kortrijk, dicht in de buurt en club van zijn hart, weer aan de bak mag, moet voor hem een fantastisch kerstcadeau zijn. Of zijn handelsmerk, die gebalde vuist, zal volstaan: ook hier het voordeel van de twijfel. Beerschot komend weekend wordt alvast een serieuze test. Maar als er nu één coach is die we alle succes wensen, dan is dat Yveske.