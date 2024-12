Yves Vanderhaeghe volgt de ontslagen Freyr Alexandersson op als trainer van KV Kortrijk

Yves Vanderhaeghe is de nieuwe trainer van KV Kortrijk, zo bevestigt de Belgische eersteklasser woensdag via zijn website. Vanderhaeghe volgt bij KVK de IJslander Freyr Alexandersson op, die vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen werd, en begint aan zijn derde ambtstermijn bij KVK.

De 54-jarige Vanderhaeghe zette als assistent van Hein Vanhaezebrouck en Georges Leekens in het Guldensporenstadion zijn eerste stappen in het trainersvak en werd in 2014 hoofdcoach bij de VeeKaa. In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer loodste hij KVK naar play-off I, waarna hij overstapte naar KV Oostende. In 2017 volgde een transfer naar AA Gent, alvorens hij een jaar later al terugkeerde naar KV Kortrijk. In zijn tweede termijn bij KVK bereikte hij de finale van Play-off II en de halve finale van de Croky Cup.

In februari 2021 koos hij voor een ander avontuur bij Cercle Brugge, bij wie hij na minder dan een jaar ontslagen werd. KV Oostende pikte hem in februari 2022 opnieuw op, maar zette hem na acht maanden opnieuw op straat. Vanderhaeghe werd in november vorig jaar na amper vier maanden ontslagen bij het Saoedische Al-Faisaly en zat sindsdien zonder job. “Yves kent het huis en zit zaterdag voor de 380ste keer in de rood-witte dug-out. Samen met hem willen we de weg naar boven weer inzetten”, reageert Pieter Eecloo, CEO Sports bij KV Kortrijk.

Operatie redding

Kortrijk staat na achttien speeldagen op de veertiende plaats in de Jupiler Pro League met 17 punten. Het laat alleen Cercle Brugge (17 punten) en rode lantaarn Beerschot (11 punten) achter zich. Het 0-3-verlies afgelopen zaterdag tegen Dender was de laatste match onder de hoede van Freyr Alexandersson. De 42-jarige IJslander was sinds januari aan de slag bij de Kerels. Hij volgde toen Joseph Akpala op, die ad interim had overgenomen van de ontslagen Glen De Boeck. Hij slaagde erin KVK via de relegation play-offs en een barrage tegen 1B-club tegen Lommel in de hoogste klasse te houden.

Vanderhaeghe, die een contract tekende bij de Kerels tot het einde van het seizoen met optie, leidt woensdag ook zijn eerste training in Kortrijk en staat ook de pers voor het eerst te woord. De voormalige Rode Duivel staat zaterdag met het kelderduel tegen Beerschot meteen voor een eerste grote test.