Het was een wansmakelijk beeld. Opgehangen poppen boven een brandstapel en daarbij de duidelijke boodschap: de boerenkrijg is gestart. Het bericht op X was gericht aan – onder andere – Jan Jambon. Degoutante intimidatie en een uitschuiver van jewelste, getekend de BBB – de nieuwe partij BoerBurgerBelangen. Een hele valse noot in een bewogen week vol boerenprotest.

Onze minister-president liet het niet aan zijn hart komen, toonde begrip voor de grieven en vroeg wel om de blokkades op te heffen… maar de boeren, die betoogden voort. Het is afwachten hoe het verder gaat, op korte en vooral ook lange termijn. De vele hard werkende mensen in de landbouwsector verdienen een duurzame toekomst, maar voorlopig zijn er veel vragen en weinig antwoorden.

Net deze week brengt uw krant een groot prestigieus interview met Jan Jambon. Over de toekomst, jawel, maar dan van ons hele land. We nodigden de topman van de Vlaamse regering uit in Loppem. Het historische kasteel was daar na de Eerste Wereldoorlog het decor voor ‘de Coup van Loppem’. Koning Albert I gaf er toen vorm aan het nieuwe België, mét enkelvoudig stemrecht (voor mannen vanaf 21 jaar), vrijheid voor de vakbonden en gelijkheid tussen Nederlands en Frans.

De vele hard werkende mensen in de landbouwsector verdienen een duurzame toekomst

In de zomers van 2020 en 2021 sprak onze politiek journalist Paul Cobbaert er al met verschillende toppolitici. De KW-reeks ‘Terug naar Loppem’ groeide uit tot verplichte lectuur voor politicologen in spe… en nu presenteren we twee extra afleveringen. In dit historisch verkiezingsjaar geven we eerst het woord aan de minister-president, volgende week mag premier De Croo zijn toekomstvisie uit de doeken doen.

Twee interviews voorbij de waan van de dag. Ze geven niet altijd een antwoord op actuele vragen, maar tonen wel waar de machthebbers van dromen… terwijl ze hopelijk niet wakker liggen door brandstapels.