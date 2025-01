Vanhoorn’ Zegn: De cafés op het Stationsplein werden in Roeselare zelfs voor elf maanden gesloten

Die namiddag begon de vergadering van het schepencollege van Roeselare in een ontspannen sfeer. Middels kusjes en handjes werden gretig de beste wensen uitgewisseld. Nathalie Muylle, die ook fractievoorzitter in de Kamer is, had voor haar partijgenoten een uitnodiging bij voor de nationale nieuwjaarsreceptie van CD&V.

“Die vindt dit jaar plaats in de mooiste provincie van het land”, glimlachte Nathalie. Bart Wenes bekeek het kaartje aandachtig. “De receptie vindt in Brugge plaats. Jammer dat jullie niet kozen voor de mooiste stad van de mooiste provincie van het land”, knipoogde hij. “Wel handig dat de receptie dichtbij plaatsvindt, want op 19 januari is er ook al de nieuwjaarsreceptie van het stadsbestuur op de Grote Markt”, stelde Matthijs Samyn vast toen hij zijn agenda raadpleegde. Francis Debruyne was opgetogen met dat nieuws. “Gelukkig kunnen we nog naar nieuwjaarsrecepties, want de burgemeester heeft het oudste café van de stad wegens overlast een verplichte sluiting opgelegd”, zei hij met enig gevoel voor drama.

“Gelukkig waren er nog nieuwjaarsrecepties”

“De beslissing werd genomen na een hele historie van inbreuken en klachten over overlast”, argumenteerde Kris Declercq. “Sinds 6 januari is het café gesloten, en dat voor een hele maand”, stelde Francis vast. De burgemeester legde een arm om de schouder van schepen Debruyne. “Een maand valt nog mee, collega. Op 6 januari heb ik ook het Radio2 Wintercafé op de Grote Markt én alle kerstmarktchalets op het Stationsplein een sluiting opgelegd. Die blijven voor de komende elf maanden verplicht dicht.”