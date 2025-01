D’Armoe, de oudste kroeg van West-Vlaanderen, moet maand sluiten na overlast: “Waren net uit financiële put aan het kruipen na corona”

D’Armoe in Rumbeke, het oudste café van West-Vlaanderen, moet een maand lang sluiten op bevel van burgemeester Kris Declercq. De oorzaak ligt bij geluidsoverlast. “Er was overleg, maar blijkbaar werd de beslissing daarvoor al genomen.”

“Op 31 december 2024 kreeg ik de melding dat ik mijn zaak een maand lang moet sluiten en dat vanaf maandag 6 januari als gevolg van geluidsoverlast”, horen we van Alexander Coussee, het gezicht van de populaire praat- en eetkroeg. De zaak D’Armoe bestaat al van 1617 als kroeg en is daarmee de oudste horecazaak in West-Vlaanderen.

“De sluiting komt er als gevolg van geluidsoverlast, vooral op donderdagavond wanneer de klanten de kroeg verlaten.” Coussee zit met de handen in het haar: “Al jarenlang heb ik verschillende maatregelen getroffen om het geluid zoveel als mogelijk te beperken. Zo investeerde ik in een demper op de geluidsinstallatie, heb ik een deel van mijn parking afgesloten zodat er langs de kant van de buurt zo min mogelijk last is, legde ik extra parking aan zo ver mogelijk van de buurt en plaatste ik overal sensibiliseringsposters voor mijn klanten.”

“Ik had mijn oudejaarsavond wel anders voorgesteld. Daarnaast stel ik ook verschillende mensen te werk die ik nu de nieuwjaarsboodschap mocht brengen dat ik hen gedurende een maand niet te werk kan stellen. Ik begrijp het als zij ander werk zoeken. Volgens mij heeft de stad helemaal niet door welke impact deze sluiting heeft op mijn zaak, niet alleen voor mezelf en mijn personeel, maar ook voor alle mensen die reeds maandenlang hun nieuwjaarsrecepties hebben vastgelegd de komende weken.”

Constructief gesprek

“Nochtans werd ik op 19 december 2024 nog uitgenodigd door de stad om op te lijsten welke maatregelen ik al genomen had en wat ik nog gepland had van maatregelen om de overlast nog meer te beperken. Ik had er dus goede hoop op dat men constructief wilde zoeken naar oplossingen. Men kan toch niet verwachten dat ik zélf iedere klant begeleid naar zijn auto om te kijken of die onmiddellijk vertrekt?”

“Wat ik helemaal niet begrijp is dat het bestuur van Roeselare de beslissing al genomen heeft op 16 december 2024 en men mij wel nog uitnodigt voor een gesprek om extra informatie te krijgen een week later terwijl men de beslissing al genomen had? Helemaal onbegrijpelijk is dat men liefst twee weken gewacht heeft om mij vervolgens diezelfde beslissing over te maken.”

“Januari is voor mij een zeer belangrijke maand met tal van reservaties voor nieuwjaarsrecepties. Hoe ik in enkele dagen tijd alles organisatorisch moet regelen weet ik niet. Ik vind dit ook zeer erg voor de mensen die een reservatie geplaatst hadden en die nu plots moeten zoeken naar een andere locatie. Ik zal hierdoor welllicht ook heel wat vaste trouwe klanten verliezen.”

“Dat men mij wil straffen omdat er af en toe geluidsoverlast zou zijn op een avond in de week, is één ding, maar dat men mij een volledige maand volledig sluit terwijl ik ook lunchen geef over de middag en ‘s avonds, vind ik volledig onbegrijpelijk. Men is misschien vergeten dat wij na corona al zeer moeilijke tijden achter de rug hebben. Neem daar nog eens bij dat ik twee jaar geleden geconfronteerd werd met een brand in de zaak en tal van investeringen heb moeten doen. We waren net uit die financiële put aan het kruipen. Nu nog eens een maand sluiten is goed om mij helemaal neer te meppen.”

“Ik heb alvast een procedure ingeleid bij de Raad van State in de hoop dit te kunnen stoppen. Ik heb gewoon geen andere keus”, besluit Alexander.

Café D’Armoe is een begrip in Roeselare en omstreken. Al bijna twee decennia is Alex(ander) Coussee er de patron, maar met zoon Mathieu is er een opvolger op komst. “Het is hier een familiezaak geworden”, verwijst Alex naar zijn dochters die ook vaak een handje komen toesteken. Vroeger was het café letterlijk midden de velden gelegen. Op oude foto’s is dat nog te zien. Nu ligt het in hét businesscentrum van Roeselare, met de West Wing Tower en AZ Delta op een steenworp.