Vraagje. Wie zou graag eens terugkeren in de tijd? Wel, goed nieuws voor de liefhebbers: dat kan. Niet iedereen weet ervan, maar er bestaat een teletijdmachine. Zo zat ik deze week plots in het West-Vlaanderen van 15 jaar geleden. Het was even weer 20 maart 2008, om precies te zijn. Bijzondere dag wel… Hugo Claus had net zijn laatste adem uitgeblazen en Yves Leterme maakte zich klaar om na maanden onderhandelen premier te worden.

En neen, tijdreizen blijkt niet zo moeilijk als het klinkt. Voor wie durft: begeef je naar de dichtstbijzijnde internetverbinding en tik ‘The Wayback Machine’ in de zoekbalk. Je komt op een site terecht die we het geheugen van het wereldwijde web mogen noemen. 800 biljoen (!) webpagina’s worden daar bewaard. Zo kan je van zo goed als elke website checken hoe die er lang, lang geleden uitzag.

Zelf dook ik met enthousiasme in het verleden van www.kw.be, zonder overdrijven de beste West-Vlaamse nieuwssite ter wereld. En dat deed ik niet zomaar, want als bij toeval ontdekten we hier dat onze website exact 15 jaar bestaat. Het is te zeggen: vóór maart 2008 stond bij wijze van spreken weinig meer online dan de prijs van een abonnement. Maar sinds de dood van literair monument Claus en het ‘regeringsvormingsrecord’ van Leterme zetten wij het nieuws uit jouw buurt en jouw provincie elke dag op het wereldwijde web.

Wat in 2008 nog sciencefiction leek, kunnen we vandaag zomaar zien

In ons eigen archief vonden we dan weer het verslag van de allereerste ‘online’ redactievergadering. Er was één iemand die voor de site werkte en het was – we citeren – ‘niet de bedoeling om alle artikels uit onze krant op het net te smijten’. Tijden veranderen. Op vandaag werkt de hele redactie (meer dan 40 koppen) mee aan kw.be en publiceren we er zo snel mogelijk al het nieuws en alle verhalen van onze honderden reporters te velde.

Wat in 2008 nog sciencefiction leek, kunnen we vandaag zomaar zien op ons ‘editorial dashboard’. Welke artikels jullie lezen, hoe lang en hoe vaak jullie ons bezoeken, voor welk nieuws jullie bereid zijn te betalen enzovoort. Al die inzichten én de inspanningen van Team KW zorgen ervoor dat wij elke maand gemiddeld één miljoen unieke bezoekers mogen ontvangen. Vijftien jaar geleden konden we daar maar van dromen… Maar je ziet, alles is mogelijk, zelfs tijdreizen.