Is de West-Vlaamse Caroline van der Plas opgestaan? Met haar BoerBurgerBeweging (BBB) is zij de nieuwe politieke ster van Nederland. Eerder dit jaar verbaasde Van der Plas vriend en vijand tijdens de provinciale verkiezingen. In 11 van de 12 provincies werd haar partij de grootste.

De BBB-kopvrouw schreef ooit artikels voor vakbladen over landbouw en veeteelt, vandaag is ze een stemmenkanon naar wie geluisterd moet worden. Van der Plas staat voor ‘gezond boerenverstand’. Op haar eerste werkdag als politicus kwam ze met de tractor naar het Binnenhof. De toon was gezet. Van der Plas pleit voor beleid dicht bij de gewone mens, ver van de macht. Pro platteland!

Dat klinkt heel erg zoals de boodschap van Filip Boone vandaag. De man uit Pittem wil geen kopie genoemd worden van Van der Plas, maar zelfs met de ogen dicht zijn de gelijkenissen treffend. De West-Vlaming staat mee aan de wieg van de GBVV: Gezond Burger Verstand Vlaanderen. Net zoals BBB in Nederland ontstaan uit onvrede met de stikstof-aanpak. Net zoals zijn Hollandse evenknie wil Filip Boone dat er naar de gewone mens geluisterd wordt.

Misschien moet Filip Boone al een tractor aanschaffen voor verkiezingszondag?

En dat is niet het enige wat hij wil. Hij wil in elke provincie een verkozene. Boone – actief in het landbouwmilieu – droomt zelfs luidop van de macht. Besturen, dat is het doel. Straffe ambities, ongetwijfeld ingegeven door het ‘boerensucces’ bij onze noorderburen.

Is Filip Boone een potentieel West-Vlaams stemmenkanon? Dat zou zomaar eens kunnen… zegt mijn buikgevoel, al denkt kenner Carl Devos van niet. ‘De politiek’ heeft op zijn minst een imagoprobleem. Er broeit iets in de onderbuik van ‘de gewone man’ en dat komt goed uit voor een gewone-mensen-partij.

“Wij komen op voor de burgers op het platteland. Omdat we zien dat steeds meer voorzieningen wegtrekken. De bus rijdt niet, de bankautomaat verdwijnt, het zwembad sluit… Het zijn allemaal zaken waardoor jonge mensen vertrekken op het platteland en die komen niet meer terug. Nochtans hebben we hier jonge mensen nodig.”

Dit is voor alle duidelijkheid een quote van de Hollandse Van der Plas. Maar wat ze aanklaagt, klinkt hier in West-Vlaanderen heel herkenbaar. Het kan zelfs zo in het provinciaal programmaboekje van Filip Boone. Misschien moet hij al een tractor aanschaffen voor verkiezingszondag?