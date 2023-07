Paniek op Parking K

Wie al aan zijn zomerslaap dacht op de Kortrijkse gemeenteraad van 3 juli, werd meteen ruw uit die droom geholpen. Het was CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe die de kat de bel aanbond. “Voor de zoveelste keer”, zoals schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) het wat geërgerd verwoordde, werd de exploitatie van de parking onder winkelcentrum K, net zoals alle andere stadsparkings in handen van stadsdienst Parko, op tafel gegooid.

In Kortrijk is op weinig punten zo’n verschil in visie tussen oppositie en meerderheid te bemerken als over dit thema. CD&V en Vlaams Belang spreken te pas en te onpas over het ‘wurgcontract’ met de K in Kortrijk, schepen Weydts vindt de overeenkomst ‘billijk’, en ziet het parkeergebeuren als een beleidsinstrument.

Iedereen zijn eigen waarheid. Een realiteit waarbij beide kanten met cijfers goochelen. Ja, de stad kijkt, zo’n zes jaar na het afsluiten van het Parking K-contract, al tegen een provisoire schuldenput van 4,42 miljoen euro aan. Onder meer het gevolg van de gebrekkige inkomsten na de onvoorziene inflatie en energie- en coronacrisis én de hoge huur van meer dan 1 miljoen euro per jaar.

Anderzijds, zegt Weydts, is er van een verlies geen sprake als je de exploitatiekost van alle Kortrijkse parkings als één geheel bekijkt. In die optiek zou de stad zelfs een winst van meer dan 700.000 euro laten optekenen. Een bewering die de oppositie overigens ten stelligste tegenspreekt.

Maar zelfs al zouden de cijfers tegen de herwerking van het Meerjarenplan eind dit jaar rooskleuriger ogen, en zelfs al zou een financieel verlies voor de stad ingecalculeerd zijn, toch kan een schuldenput van ettelijke miljoenen euro tegen 2032 allerminst de bedoeling zijn. Daarom moet een heronderhandeling van het Parking K-contract bespreekbaar blijven, net zoals de verhoging van de Kortrijkse parkeertarieven niet zomaar van tafel geveegd zou moeten worden. Want niets doen, lijkt niet meteen de beste optie.