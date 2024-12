OPINIE – Het West-Vlaamse topvoetbal is nooit saai

Het West-Vlaamse topvoetbal is nooit saai. De laatste seizoenen: sinds 2020 vier (!) landstitels voor Club Brugge en Cercle Brugge pakte na enkele jaren in chronisch degradatiegevaar vorig seizoen plots een ticket voor de Europa League. In negatieve zin: de degradatie van Zulte Waregem en KV Oostende in 2023, het faillissement van KVO vorig seizoen en KV Kortrijk dat al vijf seizoenen worstelt tegen degradatie.

Indien de Kerels tegen eind december weg willen van de laatste vier plaatsen (degradatie play-offs) zouden ze in hun komende drie cruciale wedstrijden, zaterdag thuis tegen Dender en daarna naar Beerschot en thuis tegen Charleroi, pakweg 5 op 9 moeten pakken. De twee laatste wedstrijden van de Veekaa – Antwerp en Genk – waren best hoopgevend, maar het team van coach Freyr Alexandersson moet nu wel die consistentie kunnen doortrekken.

Dat de IJslander eind vorige maand door de supporters al buiten werd geschreeuwd is eerder een voorbeeld van hoe voetbalfans zelf een clubbeleid menen te mogen bepalen, Alexandersson verdient het voordeel van de twijfel. Maar… er was vorig seizoen geen enkele reden om Tom Vandenberghe te dumpen, dat heeft de doelman intussen ‘dankzij’ de blessure van Gunarsson intussen wel bewezen.

“Nog maar 15 goals in 17 matchen voor de Veeka, dat is het minst van heel 1A”

Er was ook geen enkele reden om dit seizoen spelmaker Kadri naar de flank te verhuizen – de Algerijn kwijnde er helemaal weg maar ook dat lijkt rechtgezet. Bovendien zou de zo aimable Alexandersson tegenover spelers en staf al te eigengereid en snoeihard, soms op het randje van het welvoegelijke, durven optreden. Al is uit de grinta van de laatste wedstrijden niet af te leiden dat de spelers daar grote problemen mee hebben.

Het grootste probleem voor de Veeka blijft tot nader order: scoren. Ze maakten nog maar 15 goals in 17 matchen, dat is het minst van heel 1A. De aanvallers: Ferri 5 goals, Ambrose 2, Messaoudi 0, Simic (topaankoop) 0, El Idrissy 0. Say no more. Geen aanvaller die er echt bovenuit steekt, wat de coach ook probeert – al lijkt in Alexanderssons 3-5-2 (in de praktijk veeleer 5-3-2) een aanvalsduo Ferri-Ambrose de beste keuze. Maar er is ook nog de bemerking van ex-coach Regi Van Acker, die ons vanuit Oostenrijk liet weten organisatie bij zijn ex-club te missen. Oranje licht dus voor KVK, zaterdag!

En intussen kan Club Brugge tegen Genk alweer op een puntje van de leidersplaats komen, vecht ook Cercle alweer tegen degradatie en maakt Zulte Waregem zich op voor een terugkeer naar 1A. Nooit saai, het voetbal in West-Vlaanderen.