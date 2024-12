“Ik ben trots dat ik niet heb opgegeven”: hoe KVK-doelman Tom Vandenberghe vanuit een uitzichtloze positie terugvocht

Glenn Verbauwhede: “Tom is de beste keeper van KVK”

“Tom is iemand die veel structuur nodig heeft en zich in zijn eigen cocon moet kunnen voorbereiden. Je moet niet veel tegen hem zeggen, behalve misschien iets luchtigs, want soms is hij overgeconcentreerd. Ik vind dat hij nog te weinig overtuigd is van hoe goed hij wel is. Het is niet voor niets dat Antwerp en Gent al interesse in hem toonden en dat de keeperstrainer van Anderlecht bij mij naar hem informeerde. Tom is de beste, maar de miserie is begonnen toen hij een jaar geleden op Cercle een meniscusletsel opliep, daarna absoluut nog tegen Gent wou spelen en daardoor in de fout is gegaan. Na de winterstop gaf de nieuwe coach hem een klop op zijn hoofd door hem vlakaf te zeggen dat hij geen punten wint maar er verliest. Freyr Alexandersson wou toen al een nieuwe keeper. Op mijn aandringen, heeft hij Tom na zijn herstel weer laten spelen, op Mechelen, maar na die wedstrijd heeft Tom hem gevraagd om hem niet meteen meer op te stellen.

“Pirard heeft het toen goed gedaan, met 7 clean sheets op 17 wedstrijden. Hij is een allrounder met een supermentaliteit en misschien wel de sterkste in het hoofd. Hij zou ergens eens één of twee jaar eerste keeper moeten kunnen zijn. Ebbe is vooral een lijnkeeper, sterk in één-op-één-fasen. Aangezien KV Kortrijk niet investeert in de tussenstap om met zijn beloften in de amateurreeksen te gaan spelen, zou Ebbe uitgeleend moeten worden om elders met de druk van eerste keeper te leren omgaan.”