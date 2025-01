OPINIE – Het is niet moeilijk om slecht nieuws op te delven, maar we blijven op zoek gaan naar warme verhalen

Journalisten. Altijd op zoek naar slecht nieuws. Naar iets om dramatisch uit te vergroten. Of om in te peuteren. Eerlijk? Het is in die grote wereld daar buiten, maar net zo goed in onze dichte omgeving, niet moeilijk om negatief nieuws op te delven.

Het viel ook in 2024 weer zo op onze redactietafels: groeiende onverdraagzaamheid, 56 verkeersdoden op onze wegen, drugscriminelen die onze regio’s exploreren, fraude bij het gerecht, sjoemelende politici, vijf moorden. Nieuws waar we nog het liefst ogen en oren voor willen sluiten.

Maar dan missen we ook de talloze warme verhalen die elke week onze krant halen. En waar we bewust naar op zoek gaan, omdat positief nieuws ook een gezicht verdient. Soms vallen zelfs die zomaar op onze tafels: we harkten tenslotte ook het recordaantal projecten voor De Warmste Week bij elkaar. We laten mensen aan het woord die het blijven opnemen voor verdraagzaamheid en inclusie.

“Alleen door onze ogen en oren open te houden, kunnen we werken aan een betere wereld”

Wim Opbrouck doorbrak dit voorjaar met ‘zijn’ gloednieuwe Huis van de West-Vlaming alle clichés over wie ‘wij’ zijn. Verfrissend. Mensen ook die lastige onderwerpen bespreekbaar maken, zoals Maud Vanwalleghem over rouwen en verder leven. Verrijkend. Mensen die in politiek blijven geloven: de Vlaamse regering telt met Hilde Crevits en Melissa Depraetere twee West-Vlaamse ministers. Of mensen die iets doen aan het onrecht waarvan we menen dat we er niets aan kunnen doen, zoals Katrien Claeys die een medisch team van Artsen zonder Grenzen in Gaza aanstuurde.

Toch maar open houden dus, die ogen en oren. Voor minder fraai én mooi nieuws. Omdat we alleen zo aan een betere wereld kunnen werken. Allemaal samen, journalisten incluis.

En intussen wensen wij onze lezers een gezond en liefdevol 2025!