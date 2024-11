OPINIE – Helemaal onszelf zijn. Is het überhaupt mogelijk?

Helemaal onszelf zijn. Is het überhaupt mogelijk? Helemaal alleen tussen onze eigen muren allicht wel. Daar schrikt een mens dan nog wel eens van zichzelf. Maar van zodra er een paar ogen meer bij komen kijken, hoe goed we die ogen ook kennen, denken we toch altijd weer iets langer na over hoe helemaal onszelf we dan wel precies willen zijn.

Ik vind het dan ook intrigerend, zoals Instagram-influencer Elodie Gabias – verder aan het woord in deze krant naar aanleiding van haar eerste tv-programma ‘Wat is liefde?’ – de grenzen van het helemaal zichzelf zijn aftast. Zevenentwintig, lak aan de heersende schoonheidsnormen en nieuwsgierig genoeg om ook de rest van ons denken en doen in vraag te stellen.

Want neem nu zoiets als een lief hebben. Heeft ze daar echt nood aan? En zo ja, hoe vindt ze er een die haar aanstaat? En waar gaat het eigenlijk over, al dat liefhebben? En kijk, een tel later voorziet een slimme programmamaker Elodie van een eigen programma, waarin ze al haar vragen over de liefde kwijt kan. Ik hoop voor haar dat ze daar oprechte antwoorden op krijgt.

“Vrouwen willen vandaag echte vrouwen zijn én zien: niet alleen rondom zich maar ook op tv en op sociale media”

Maar ik hoop vooral dat ze ook binnen een tv-format haar eigen verwonderde, soms onnozele, maar meestal grappige en altijd zelfrelativerende zelve kan blijven. Want het aantal volgers dat Elodie op sociale media zonder noemenswaardig veel strategisch denkwerk bijeenharkt, toont aan dat daar in deze tijden nood aan is.

Vrouwen willen vandaag echte vrouwen zijn én zien: niet alleen rondom zich maar ook op tv, op sociale media, in de boekjes. En zo willen ze ook gezien worden, door andere echte vrouwen maar ook door echte mannen. Mannen die weten dat wat Amelie Albrecht vertelt maar om te lachen is, en dat de menopauze langer dan drie dagen duurt. En dat allemaal samen, Elodie, daar kan dan zoiets als echte liefde van komen.