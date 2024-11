Internetfenomeen Elodie Gabias pakt uit met ‘Wat is liefde?’ op VRT MAX: “Ik wil samen zijn met iemand bij wie ik de slappe lach krijg”

De expressieve en no-nonsense Elodie Gabias (27) scoort al jaren online met hilarische filmpjes en is ook een graag geziene gast op tv, van ‘De Verraders’ tot ‘De Tafel van Gert’. Maar ergens wringt het dat ze tot op vandaag nog altijd geen serieuze relatie had. In de nieuwe reeks ‘Wat is liefde?’, vanaf vandaag te zien op VRT MAX, gaat ze samen met enkele bekende mensen op zoek naar het antwoord op die vraag. “Soms denk ik: fuck, misschien ben ik er niet voor gemaakt?”

“Wel tof, die klassiekers van de kleinkunst. Duizend soldaten, bijvoorbeeld. Zó mooi.” De elpee van Willem Vermandere, netjes tussen Billie Eilish en Angèle, is niet meteen iets dat je verwacht uitgestald te zien bij een 27-jarig internetfenomeen. Aan de andere kant mag het ook geen verrassing genoemd worden bij iemand die van ‘opvallend uit de hoek komen’ haar handelsmerk heeft gemaakt.

Elodie Gabias uit Waregem, Zijne Majesteit van de Zelfrelativering, scoort al een paar jaar online door een creatieve middelvinger op te steken naar de perfecte beelden-cultus op sociale media. Dat doet het zelfverklaarde vetrolmodel met niet bepaald flatterende foto’s van zichzelf. Zonder te dwepen met platgetreden termen als authenticiteit is ze voor en achter de schermen haar honderd procent sympathieke zelve.

In de nieuwe reeks Wat is liefde? gaat ze op zoek naar het antwoord op een vraag waar ze al een tijdje mee worstelt, omdat ze naar eigen zeggen nog nooit een serieuze relatie had. In een soort liefdesbus gaat ze in gesprek met enkele bekende koppen, van Ellen Callebout tot de meisjes van de Volksjury, terwijl ze zich ook verdiept in polyamorie, aseksualiteit en porno. “Ik ervaar heel veel liefde in mijn leven. Ik kom bèregoed overeen met mijn gezin en ik heb een zalige vriendengroep. Dat is heel onvoorwaardelijk. Alleen een romantische liefde heb ik nooit gehad. Wat is liefde? Dat is ook een heel abstracte vraag, en niet zomaar makkelijk te beantwoorden.”

Hoe zie jij romantiek?

“Goh, ik moet het nog altijd ontdekken, eerlijk gezegd. Je ziet veel in films en series, maar als ze daar ’s morgens opstaan, ruiken we hun bek niet, hé. Je ziet op sociale media vaak leuke reisjes of restaurantjes passeren, maar in een relatie zit je soms ook te schimmelen in je zetel. Mijn vriendinnen waarschuwen daar wel eens voor, dat ik het niet te romantisch moet zien, die liefde. Dus ik ben wel op mijn hoede.”

Heb je een beeld van een droomvent?

“Ik heb het zo vaak gezegd in de bus dat het nu waarschijnlijk een beetje eng is, maar Wim Lybaert. Wat een man. Als je dat ziet op televisie hoe hij zo hard kan genieten van de kleinste dingen… Hij zou met zijn Columbus stoppen voor een grasspriet of een vogel, en dat appreciëren. Hij is een echte levensgenieter, kan koken en heeft een hoog knuffelbeergehalte. Dat is zo iemand waarvan je bijna meteen weet dat het een goeie papa is ook. Iemand die net als ik heel eenvoudig is, daar hou ik van. Ah, en humor! Dat komt bij iedereen terug. Ik wil bij iemand zijn bij wie je de slappe lach krijgt. En iemand met handen aan zijn lijf. Stielmannen zijn ook echt sexy. En kostenbesparend. (lacht) Enfin, ik moet geen seut hebben. Eigenlijk is de relatie waar ik naar streef die van mijn ouders. Die zijn al samen sinds halfweg de jaren 90 en nog altijd zo verliefd. Mijn vader kan nog altijd op een gewone dinsdagavond met een bloemetje thuiskomen. Ik weet niet of dat soort gentlemen nog bestaat in mijn generatie.”

Elodie raakte bekend dankzij sociale media. “Maar ik ben me heel bewust dat het niet het echte leven is.” © Christophe De Muynck

Mensen verwarren alleen zijn vaak ook met eenzaamheid.

“Dat ben ik totaal niet. Ik ben soms gewoon blij dat er ’s avonds niemand is als ik thuiskom. Dan denk ik ook: fuck, sebiet ben ik hier niet voor gemaakt. Terwijl ik ook wel een gezin en kindjes wil. Soms komt er wel een stressje bij kijken, ja.”

Is de reeks in dat opzicht iets persoonlijker dan wat je doorgaans online doet?

“De mensen die de perceptie hebben dat ik nooit serieus kan zijn, zullen misschien wel opkijken. Maar het draait voor alle duidelijkheid niet rond mij, maar rond mijn gasten. Voor de juice over mij hoef je niet te kijken. Maar ik vind het echt wel spannend. We zijn er lang mee bezig geweest. Voor mij voelt het aan als alles of niets. Maar ik werd goed omringd door het productiehuis, en heb daar veel vertrouwen in.”

Wat opvalt, is dat er bij jou geen andere versie bestaat.

“Ik kan het gewoon niet. Zelfs mijn ouders interviewen, en doen alsof ik niet weet wat ze gaan antwoorden, kon ik niet. Als je je anders voordoet, val je toch vroeg of laat door de mand? Je hoort soms dat mensen er door die filters helemaal anders uitzien op foto. Wel, dan heb ik het liever dat ze zoals bij mij zeggen dat ik er beter uitzie in het echt.” (lacht)

Wist je al vroeg dat je daar niet moest van wakker liggen? Het is een inzicht dat doorgaans pas later komt.

“Ik wist al vrij snel dat het mensen zijn waar ik niet mee verder moet leven. Ik heb ook veel geluk dat mensen mij niet judgen. Misschien achter mijn rug, maar dat is niet erg. Dat doe ik soms ook. Het scheelt dat ik vanuit de humor werk. Ik lach met mezelf, op een goeie manier, zonder denigrerend te doen. Iemand als Jitske Van de Veire, die ook heel hard inzet op die boodschap maar het veel serieuzer aanpakt, krijgt wel haat. Misschien is wat zij doet net iets kwetsbaarder.”

“Wat pakweg een Jitske Van de Veire doet, is veel kwetsbaarder, denk ik.” © Christophe De Muynck

Is je humor dan een soort van defensiemechanisme?

“Humor werkt drempelverlagend. Het is ook een goeie manier om een conversatie te starten. Als ik een dwaze TikTok maak over mijn regels, denk ik dat een 16-jarige dat veel sneller aan een vriendin durft te tonen, en zo zegt dat het ook bij haar zo is. Ik vind het gewoon leuk om mensen te doen lachen. Dat is altijd mijn bedoeling geweest. Ik ben niet bang van de reacties.”

Ben je altijd zo zelfzeker geweest?

“Nee, ik denk dat elke dertienjarige wiens lichaam begint te veranderen, dat niet is. Ik was iemand met veel puisten, in mijn gezicht dan nog. Bovendien was ik het enige meisje in een klas vol jongens, en zag ik rond mij alleen maar modellen van Abercrombie en Victoria Secret. In het middelbaar was er veel groepsdruk en ben je zo vaak samen dat er een soort verplichte vriendschap ontstaat, hoewel ik nog met veel mensen van toen overeenkom. Maar eenmaal je daar wegbent, besef je wie er toe doet en wie niet. Ik wilde verder met mensen die mij graag zien voor wie ik ben: mijn ouders, broer en vrienden.”

Er zat nooit echt een plan achter wat je deed, hé?

“Nee. Nog altijd niet. Soms denk ik: moet ik nu iets gaan pitchen? Het is nu de moment, maar ik ben niet zo commercieel ingesteld. Ik laat het op mij afkomen, zoals alles in het leven. Ik wil niet te veel nadenken over alles. Dat is mijn sterkte, maar ik weet dat het ook zeker mijn zwakte kan zijn. Ik geloof ook niet dat je die kansen kunt forceren. Het is dat, hé.” (wijst naar een bord waarop staat ‘Carpe That fucking Diem’, red.).

Sta je er soms bij stil hoe bizar het allemaal is? Je populairste filmpje is eentje waar je… je borsten op tafel legt.

(haalt schouders op) “Dat is TikTok. Wat betekent dat ook? Niets. Ik deed het omdat het voor mensen met grote borsten herkenbaar is. Ok, 28 miljoen mensen hebben dat gezien, maar twintig miljoen daarvan komen uit Indonesië. Ik ben ook maar iemand uit Waregem. Rij ik twintig kilometer verder naar de Auchan, dan kent niemand mij.”

Vind je daar dan wel nog een soort van zingeving in, zoals pakweg een verpleegster vindt in haar beroep?

“Ik ben me daar wel bewust van. Maar het entertaint wel. Misschien wil die verpleegster na een zware dag thuiskomen en ook gewoon eens lachen? Maar of het voor mij zinvol aanvoelt? Op dit moment niet. Ik ben van plan om te gaan solliciteren nu. Tijdens mijn studies communicatiewetenschappen deed ik stage op de redactie van Play en dat vond ik echt wel leuk. Ik vind het nu heel eng om een job te zoeken als beginneling, omdat ik denk dat ik niets te bieden heb. Ik heb niet eens een CV.”

Er zijn ondertussen heel wat influencers in Vlaanderen, maar los van Jitske zijn er maar weinig mensen die doen wat jij doet.

“Ik heb geen influencersmaten of zo, nee. Ik kom wel oprecht goed overeen met Anastasya (Chernook, red.). Als ik haar contacteer, is het om een koffie te drinken, niet om een TikTok te maken. Ik word wel gevraagd voor events en premières, maar dan neem ik liever iemand mee van Waregem. Er zijn wel heel toffe mensen in dat wereldje voor alle duidelijkheid, maar ik ga het niet zozeer opzoeken.”

Is het dan niet vrij eenzaam bij momenten?

“Heel die sociale media… dat is niet mijn leven. Ik vind het echte leven zo leuk. Ik laat steeds liever mijn gsm thuis. Dat ik ergens gewoon kan zíjn. In juni heb ik de reis van mijn leven gemaakt, langs de Westkust van Amerika, samen met mijn beste vriendin. Voor influencers is dat het Walhalla. Ik had perfect heel wat content kunnen maken, zoals het testen van verschillende fastfoodketens, maar ik wilde er gewoon echt zíjn. Ik heb daar zo van genoten.”

Bestaat de vrees dat je bestaat dankzij of door wat je doet? Dat het een deel van je identiteit is geworden?

“Op dit moment is dat wel deels zo, ja. Daarom hecht ik zoveel belang aan mijn vrienden hier in Waregem. Ik heb nog altijd mijn vaste basis en mijn diploma’s. Of ik worstel met een nieuwe identiteit? Goh, niet meer dan andere mensen van mijn leeftijd. Maar op dit moment ben ik écht gelukkig. Het is echt chill.”

Heb je het gevoel dat je ook op amoureus vlak op vooroordelen botst bij potentiële dates?

“Ik snap dat mensen voor een date eens checken wie de ander is online. Maar als iemand dan afhaakt bij mij, dan is het sowieso geen goeie match. Ik heb iemand nodig die er ofwel mee kan lachen, ofwel er door kan kijken. Of beide. Iemand die beseft dat het een uitvergroting is en dat sociale media nog geen honderdste zijn van mijn leven en persoonlijkheid. Maar eigenlijk gebeurt het niet zo vaak. Ik denk dat tachtig procent van mijn volgers bestaat uit vrouwen. En bij de mannen is het merendeel gay.” (lacht)

Hoe stel je je dan voor als iemand je niet kent?

“Euh, dat ik iets doe in de media. Ik ben sinds januari afgestudeerd, dus ik heb heel lang kunnen zeggen dat ik nog studeerde.”

Wat de media betreft. Voor welk programma mogen ze je nog bellen?

“Programma’s als De Expeditie: Groenland of Over De Oceaan. Van die zaken die je in het dagelijkse leven nooit zou doen. En iets zonder een script, waarbij ik helemaal mezelf mag zijn. Of De Columbus, natuurlijk! Bel mij, Wim!”

‘Wat is liefde?’ is nu te zien via VRT MAX.