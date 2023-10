Opinie: De Warmste Week komt pas eind dit jaar naar Brugge

“Als je een vriend in de politiek wil, koop je beter een hond”, stelde Bart De Wever ooit over de ruwheid van de stiel. Hoe meedogenloos de politieke wereld kan zijn, mochten Franky Demon en Annick Lambrecht – toch twee Brugse toppolitici met een ambt in Brussel – aan de lijve ondervinden. Beiden werden deze week vernederd, door een eigen partijgenoot.

Bij CD&V sloeg de peiling van Het Nieuwsblad in als een bom. Daaruit blijkt dat de Bruggeling tevreden is over het beleid en de burgemeester, maar niet zit te wachten op Demon als de opvolger van Dirk De fauw. De Brugse burgemeester reageerde meteen scherp: “Het vervelende is dat dit bevestigt wat ik voortdurend in de stad hoor”, waarbij hij de gemaakte afspraak om vroegtijdig de sjerp door te geven in vraag stelde. Een uppercut voor Demon, die in de touwen hing en kort daarop zelf de handdoek in de ring gooide.

De fauws analyse mag dan niet fout zijn – de oppositie was van plan om bij elke gelegenheid te poneren dat ‘een stem voor De fauw er een voor Demon’ is , het komt over als een revanche. De fauw zegt nu de volle legislatuur vol te maken. Maar klopt dat? Niet alleen zal ‘Dicator Dirk’ tegen eind volgende legislatuur 73 zijn, uit ervaring weet CD&V dat een zittende burgemeester beter nog aan de verkiezingen deelneemt én nog wat langer aanblijft. Wordt De fauw dan de Joe Biden van Brugge?

Maar niet enkel binnen CD&V werd deze week een machtsstrijd uitgevochten. Pablo Annys geeft in onze krant zijn eerste interview als West-Vlaamse lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen. Die begeerde plek gaat dus naar hem, en niet naar Annick Lambrecht. Stelde Vooruit niet steeds dat Pablo ‘de man in Brugge’ en Annick ‘de vrouw in Brussel’ was? En om het nog erger te maken, zegt zij niet op de hoogte te zijn van een definitieve beslissing… Gaan ‘matekes’ zo met elkaar om?

De twee grootste partijen in Brugge, die eigenlijk in een zetel de verkiezingen konden afwachten, moeten nu plots intern serieuze brokken lijmen. Deze twee liquidaties scheppen ook geen al te fraai beeld van de politiek in het algemeen. En dan zijn sommigen verwonderd dat Vlaams Belang in Brugge, dat nog niet echt de grootstedelijke problemen kent, in de peilingen als tweede grootste partij naar voren komt…

Hopelijk hadden Franky Demon en Annick Lambrecht een hond die hen deze week kwam knuffelen.