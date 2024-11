OPINIE – De vijfde speeldag van de Champions League kleurde wel héél mooi Brugs

De vijfde speeldag van de Champions League kleurde wel héél mooi Brugs. Dat begon al dinsdag in Zwitserland. Young Boys-Atalanta Bergamo 1-6. Twee goals en drie assists van Charles De Ketelaere, ex-Club Brugge. Geen Belg en al zeker geen West-Vlaming heeft op het kampioenenbal al beter gedaan. Hulde!

En dan was het woensdag aan Prince Charles’ ex-club. Celtic Glasgow-Club Brugge. Blauw-zwart mocht er niet verliezen, de resterende tegenstanders waren nog moeilijker dan de Schotten: Sporting Lissabon, Juventus en Manchester City. En werd vooraf gesteld dat acht punten konden volstaan voor een plaatsje in de play-offs van de Champions League, het leek er al op dat zelfs négen punten geen garantie zouden zijn. Maar Celtic Park, het ‘sfeerrijkste stadion van Europa’ wordt er omwille van de magie ook Paradise genoemd.

Hilarische handsbal

Welaan, het wérd voor Club ‘paradise’. Bijna een uur lang al helemaal. Dankzij dat vervroegde kerstcadeau van ene Carter-Vickers. Tegen Aston Villa (1-0) had Club al een soortgelijk cadeau gekregen van Tyrone Mings – die hilarische handsbal – nu zorgde de Amerikaanse verdediger van Celtic voor een al bijna even domme owngoal. Club leek, meer op basis van een ijzersterke eerste helft – durf, intensiteit, pressing… – dan alleen maar dankzij dat cadeau, op weg naar een stunt. Maar precies op het uur zorgde de Japanner Daizen Maeda voor de gelijkmaker, er leek Club nog een bang halfuur te wachten.

“Zou er voor Vanaken onder de kerstboom ook een cadeau met een tricolorestrik kunnen liggen?”

Maar neen, de ploeg bleef bewonderenswaardig en vol vertrouwen vooruit voetballen, zonde van die afgekeurde goal van Jutgla geen tien minuten later. Maar het bleef dus 1-1 en ook hulde aan Hayen en co: dit was een topprestatie! En nu? Vóór Kerst speelt Club nog thuis tegen Sporting Lissabon, dé kans op de ‘veilige’ 10 punten. Met 33 op 33 autoritair leider in de Portugese competitie, maar dinsdag kreeg Sporting nog wel een 1-5 van Arsenal om de oren. Jan Breydel zal kolken op dinsdag 10 december.

Dát wordt een leuke week: na de Portugezen staat er de volgende zondag ene Club Brugge-Genk op het programma en kan Club, vandaag al netjes in het spoor van de Limburgers, nóg een statement maken: wíj zijn de kampioenen! Kan een mooie Kerst worden: op schema voor de 20ste titel en op weg naar de play-offs van de Champions League.

Oh ja, maandag begint Vincent Mannaert als technisch directeur van de voetbalbond. Zou er voor Vanaken onder de kerstboom ook een cadeau met een tricolorestrik kunnen liggen?